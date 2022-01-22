Гороскоп на 23-24 января для всех знаков Зодиака: день судьбоносных решений

Гороскоп на 23-24 января для всех знаков Зодиака: день судьбоносных решений

22-й лунный день, который продлится почти двое суток, предназначен для принятия важных – судьбоносных – решений.

Время благоприятно для того, чтобы в воскресенье провести анализ своей деятельно и – соответственно – своих ошибок, а также составления перспективных планов на ближайшие недели, тогда уже в понедельник можно приступать к исправлению первых и реализации вторых.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23-24 января для Овнов

Давая друзьям, близким и знакомым советы, за которыми они могут обратиться, основывайтесь на собственном опыте – желательно положительном – так вы настроите их на позитивный лад.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23-24 января для Тельцов

В воскресенье нежелательно спешить с реализацией планов, которые вы составили – для этого существует понедельник, в выходной же необходимо отдыхать и копить силы для будущих свершений.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23-24 января для Близнецов

Решая как бытовые, так и профессиональные вопросы, не стоит гнаться за двумя зайцами, такая – сомнительная – тактика еще никому не позволяла достичь поставленной цели.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23-24 января для Раков

Самые важные и трудоемкие дела, намеченные на эти дни, постарайтесь сделать в первой их половине, а напоследок оставьте те, которые не требуют большого количества времени и усиленного внимания.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23-24 января для Львов

Значительно часть времени желательно посвятить подтягиванию "хвостов" – как в профессиональном, так и в бытовом плане, все равно никто за вас этого не сделает, а не поставив точки над "и", нельзя будет двигаться вперед.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23-24 января для Дев

Не стоит отталкивать от себя человека, который, обидев вас некоторое время назад, понял, какую ошибку совершил, и теперь хочет попросить прощения – имеет смысл дать ему второй шанс.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23-24 января для Весов

Нельзя помогать другому человеку против его воли, в противном случае вам на собственном опыте удастся прочувствовать смысл крылатого выражения о медвежьей – а значит, абсолютно ненужной кому-либо – услуге.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23-24 января для Скорпионов

Дни, когда не только можно, но и нужно покупать и продавать недвижимость: как в первом, так и во втором случае условия для сделки, скорее всего, окажутся максимально выигрышными.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23-24 января для Стрельцов

Составляя планы на ближайшее время, позвольте себе немного помечтать – невероятно, но факт: пункты, которые вы при этом сочтете наиболее фантастическими, а потому неосуществимыми, сбудутся в первую очередь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23-24 января для Козерогов

Время, когда вы на собственном опыте сможете понять, что означает слово "осенило": решение важного вопроса, над которым вы безрезультатно бились долгое время, придет само собой – как будто бы снизойдет сверху.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23-24 января для Водолеев

Не стоит браться за важные профессиональные проекты – достичь в них желаемого результата в эти дни все равно не удастся, поэтому лучше навести порядок в делах, которыми вы занимаетесь.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23-24 января для Рыб

Если у вас есть опыт, которым можно поделиться, сделайте это сейчас: подготовку к чтению лекции или проведению тренинга запланируйте на воскресенье, а собственно выступление – на понедельник.

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