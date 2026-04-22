Гороскоп на 23 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда можно бороться с несправедливостью

Цветы / © Associated Press

Реклама

Можно — и нужно — помогать окружающим причем, касается это не только близких и друзей, но и коллег, оказавшихся в сложном положении.

Что бы мы сегодня ни делали, наши поступки должны быть продиктованы только добрыми побуждениями, иначе пресловутый закон бумеранга не заставит себя долго ждать.

Овен

Сегодня важно продемонстрировать присущее представителям вашего знака великодушие: простив человека, который — вольно или невольно — вас обидел: так вы покажете, что находитесь выше чужого недоброжелательства.

Реклама

Телец

Инициатива, проявленная вами в этот день– лучший способ показать начальству свои способности и добиться его одобрения и благоволения, поэтому не стоит скромничать — нужно смело озвучивать свои предложения.

Близнецы

Скромность не свойственна представителям вашего знака от природы, так что и начинать ее демонстрировать не стоит — в это время нужно показать свои профессиональные таланты во всем их масштабе — начальство их оценит.

Рак

Представителям вашего знака не стоит отказываться от намеченной цели, какой бы отрасли — деловой или личной — они ни касались: постройтесь любиться своего, даже если для этого придется выйти из зоны комфорта.

Лев

Пускать дела на самотек нежелательно в любой день, но сегодня это может быть опасно: чтобы добиться успеха, необходимо тщательно распланировать свой день и не отвлекаться на посторонние темы и разговоры.

Реклама

Дева

Мощный поток энергии, который снизойдет на вас в этот день, необходимо направить на занятие, у которого существуют все шансы на успех — не стоит тратить время и силы на те, которые заведомо обречены на провал.

Весы

День подходит для любых начинаний, поэтому имеет смысл воспользоваться выпавшим вам удачным шансом, чтобы воплотить в жизнь важный и интересный проект, о работе над котором вы еще вчера могли только мечтать.

Скорпион

Постарайтесь не огорчать окружающих: сегодня им нужно говорить только хорошие и добрые слова, даже если в глубине души вы убеждены, что они этого не заслуживают — вы сами удивитесь, как это хорошо и приятно.

Стрелец

Прежде че что-то пообещать, хорошо подумайте, сможете ли вы сдержать свое слово: если ответ будет отрицательным, нужно отказаться от опрометчивых слов — особенно это касается любых деловых обязательств.

Реклама

Козерог

Нынешний день — как никакой другой — предназначен для помощи окружающим вас людям, о которой, возможно, они уже давно вас просили: ощущение выполненного долга значительно улучшит вам настроение.

Водолей

День благоприятен для «бумажной» работы, которую вы — из-за нелюбви к такому прозаическому виду деятельности — долго откладывали на потом, но долго игнорировать ее невозможно — пришла пора с ними разобраться.

Рыбы

Представителям вашего знака можно заниматься подготовкой доклада или презентации: вдохновение, которое посетит вас в это время, позволит собрать убедительную доказательную базу и красноречиво ее изложить.

