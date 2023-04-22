Гороскоп на 23 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда борьба добра и зла коснется каждого из нас

Нынешний лунный день – время противостояния добро и зла, которое коснется каждого из нас.

Их противоборство недостаточно активно, чтобы всерьез отразится на нашей жизни, но и недостаточно пассивное, чтобы не обращать на него внимания. Несмотря на то, что на календаре выходной день, отдыхать не стоит – работа, особенно рутинная и монотонная, поможет снять напряжение, которое будет ощущаться в течение всего дня.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 апреля для Овнов

Похоже, близкие вам люди – друзья или родные, отчаявшись привлечь к себе ваше внимание, могут попытаться придумать вескую причину, по которой вы должны находиться рядом – уделите им часть своего времени.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 апреля для Тельцов

К покупкам, даже если покажется, что без них никак не обойтись, необходимо относиться максимально рассудительно: это поможет избежать сожаления о выброшенных деньгах, которое появится впоследствии.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 апреля для Близнецов

Обращайте внимание на знаки, которые будет сегодня посылать вам Вселенная – в них заключаются ответы на важные жизненные вопросы, иным путем получить их окажется невозможным.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 апреля для Раков

Звезды не рекомендуют представителям вашего знака что-либо одалживать у других людей – причем это касается не только денег, но и вещей, взятых "поносить" – вернуть их без повреждений не удастся.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 апреля для Львов

Ели вы хотите обвинить кого-либо в собственных промахах и ошибках, подумайте о том, что сами приложили руку к сложившейся ситуации, а значит, и исправлять ее только вам.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 апреля для Дев

Составлять меню на нынешний день необходимо максимально осторожно и осмотрительно: слишком велика вероятность пищевого отравления, поэтому все продукты должны быть не только свежими, но и качественными.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 апреля для Весов

Не стоит вступать в союзы одних людей против других, даже если речь идет об интересах тех, кто вам близок и дорог: такие – закулисные – игры и цели добиться не позволят, и до добра не доведут.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 апреля для Скорпионов

На критику со стороны близкого человека, которую вы можете услышать сегодня, необходимо реагировать прагматично: в ней будет часть истины, поэтому стоит принять во внимание эти слова.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 апреля для Стрельцов

Советы, которые решат дать вам малознакомые люди, не только можно, но и нужно пропустить мимо ушей, а заодно намекнуть им на то, что вмешиваться в чужую личную жизнь стоит только в случае крайней необходимости.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 апреля для Козерогов

Решив – по привычке – поработать, несмотря на выходной день, вы, скорее всего, не сможете достичь цели, которую перед собой поставили, поэтому лучше посвятите нынешний день отдыху.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 апреля для Водолеев

В этот день как никогда важно отказаться не только от плохих слов, но и от дурных мыслей: самым неожиданным образом они могут стать реальностью, что вряд ли приведете вас в восторг.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 апреля для Рыб

День, когда необходимо уделить время и внимание друзьям – особенно тем из них, кого вы давно не видели: вам удастся не только хорошо и приятно провести время, но и получить важную информацию.

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