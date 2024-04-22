Гороскоп на 23 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда все находятся в абсолютном равновесии

День абсолютной – моральной и физической – гармонии, когда все жизненные параметры находятся в абсолютном равновесии.

Самое неправильное, что можно сделать в это время, – нарушить это ощущение счастья и радости, которое испытывают все, включая самых пессимистичных из нас. Ни в коем случае нельзя ничего разрушать – рано или поздно такие действия приведут к негативным последствиям, поэтому необходимо сосредоточиться на созидании.

Овен

В любой сфере деятельности действовать сегодня необходимо без напряжения: приложив максимальные усилия, вы только потратите даром драгоценную энергию, а ожидаемого результата не достигнете.

Телец

Максимально доброжелательно нужно относиться ко всем без исключения окружающим людям – даже тем, к кому – совершенно заслуженно – не бывает у вас добрых чувств: в этот день нельзя умножать зло.

Близнецы

Обратите внимание на настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра: скорее всего, оно будет связано со сном, который вы увидите нынешней ночи – не стоит игнорировать его совет или предупреждение.

Рак

С негативом, который, как вам кажется, присутствует во всех сферах вашей жизни, нужно бороться при помощи уборки в доме – лучше всего генеральной: таким образом вам удастся о него избавиться.

Лев

Помощь другому человеку, особенно если он попросит вас о ней, сегодня окажется не только благородным, но и выгодным делом: делав кому-то добро, вы уже в ближайшее время сможете рассчитывать на его бумеранг.

Дева

Принятие важного решения, даже если оно давно стоит на повестке дня, лучше отложить хотя бы на завтрашний день, сегодня оно гарантированно окажется ошибочным, а, значит, приведет к нежелательному результату.

Весы

Откажитесь от общения с негативно настроенными по отношению к вам людьми, даже если будет казаться, что разговора с ними не избежать: ничего кроме испорченного настроения это вам не принесет.

Скорпион

Столкнувшись с чужой агрессией, попробуйте ответить на нее искренним доброжелательством: скорее всего, ваш оппонент будет настолько удивлен и даже ошарашен, что просто исчезнет с вашего горизонта.

Стрелец

Направьте мощный прилив энергии, который почувствуете сегодня, на работу над делами, которые уже давно ждут вашего непосредственного участия: займитесь ими без промедления.

Козерог

Звезды рекомендуют вам внимательно следить не только за словами, но и за мыслями: негатив сегодня значительно ускорится, поэтому любое зло, даже существующее на ментальном уровне, тут же вернется обратно.

Водолей

Представителям вашего знака сегодня можно отправляться в любые поездки и путешествия – от командировок до путешествий: в первом случае они принесут ощутимую пользу, а во втором – удовольствие.

Рыбы

Давно знакомый человек сегодня может удивить вас совершенно не свойственным ему поведением: не стоит допускать скоропалительных выводов на его счет: причина у него может быть уважительной.

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