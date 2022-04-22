Гороскоп на 23 апреля для всех знаков Зодиака: день усиления умственных способностей 

День усиления умственных способностей, которые позволят замахнуться на решение серьезных интеллектуальных задач и справиться с ними.

Если есть возможность передать кому-то свой опыт и знания или, наоборот, получить их, лучшего времени не найти. Впрочем, что бы человек сегодня ни делал, ему все будет удаваться, но – с одним условием: они должны быть продиктованы добрыми намерениями и направлены на созидание, в противном случае ничего не получится.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 апреля для Овнов

День благоприятен для составления планов на ближайшее будущее – прежде всего профессиональные, но и от личных отказываться не стоит: вам удастся намерить верные цели и выбрать правильные способы их достижения.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 апреля для Тельцов

Решая важную профессиональную задачу, вы – неожиданно для самих себя – обнаружите, что обладаете необходимым для этого набором знаний и навыков, которые вы приобрели раньше, но потом благополучно забыли.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 апреля для Близнецов

Рассеянность, которая может "накрыть" вас в этот день, помешает решению важных задач, поэтому лучше перенести их на другое время – скажем, на пару дней, когда вы сможете сосредоточиться на них.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 апреля для Раков

Не стоит отказывать в помощи тем, кто вас о ней попросит: причем моральный ее аспект может оказаться более сложным, чем материальный, но только вам решать, чем делиться с нуждающимся в поддержке человеком.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 апреля для Львов

Пытаясь найти ответ на важный вопрос, проговорите ситуацию, а также все возможные выходы из нее вслух – так вам будет легче понять, что именно от вас требуется, и найти пути решения.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 апреля для Дев

День категорически не подходит для работы над серьезными проектами, поэтому – если вы в субботу совсем не сможете сидеть без дела – займитесь мелочами, до которых у вас никогда не доходят руки.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 апреля для Весов

Все, что вы узнаете или просто услышите в этот день, обязательно нужно запоминать или, как говорят в таких случаях, мотать на ус: пройдет совсем немного времени и эти знания вам понадобятся.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 апреля для Скорпионов

Если к вам обратится за советом кто-то из окружающих, хорош подумайте, прежде чем его дать: вполне возможно, что последствии человек обвинить вас в своих неудачах и промахах.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 апреля для Стрельцов

Узнав чужой секрет, постарайтесь сразу о нем забыть, в противном случае не выдержите и проболтаетесь, поставив в неловкое положение как его обладателя, так и себя – вряд ли кто-то впредь станет с вами откровенничать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 апреля для Козерогов

Даже если до достижения заветной цели вам осталось всего пара шагов, постарайтесь преодолеть стремление двигаться вперед и сделайте небольшую передышку – это только добавит вам сил и уверенности в себе.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 апреля для Водолеев

Сегодня окружающие вас люди просто физически не смогут лгать, этим стоит воспользоваться в том случае, если вы хотите услышать от кого-то откровенный ответ на поставленный вами вопрос.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 апреля для Рыб

День особенно благоприятен для преподавателей: знания, которыми они сегодня поделятся с учениками, упадут в благодатную почву – вы очень быстро увидите, что они усвоили факты, которыми вы с ними поделились.

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