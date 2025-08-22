Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: день, когда сбудутся самые смелые мечты

Гороскоп на 23 августа / © Associated Press

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Тем не менее, сил в распоряжении организма в это время будет немного, поэтому от активных действий — даже если это касается отдыха — лучше отказаться, сосредоточившись на планах и мечтах — если правильно подойти к «конструированию» своего будущего, оно будет именно таким, каким мы хотим его видеть.

Овен

Лучший способ прожить день без каких-либо потерь и эксцессов — позитивное мышление: о чем будете думать, то к себе и притянете — так пусть это будет только хорошее и приятное, а не плохое.

Телец

Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания близких людей: в последнее время вы не так уж часто балуете их своим присутствием, так что найдите для них время хотя бы сегодня, благо — на календаре выходной день.

Близнецы

Звезды советуют вам спешить медленно: хватаясь за несколько дел сразу, даже если это хлопоты по хозяйству, вы, скорее всего, не успеете сделать ничего, поэтому нужно выбрать одно и работать над ним, не торопясь.

Рак

Лучшее средство от плохого настроения, которое может неожиданно нахлынуть в это время — работа, желательно монотонная и не требующая серьезных усилий и повышенного внимания — например, рукоделие.

Лев

Нынешнюю субботу желательно провести со старыми друзьями — общие воспоминания о прожитых вместе — разумеется, счастливых — днях не только поднимут настроение, но и надолго настроят на позитивный лад.

Дева

Даже если в прошлом вы успели серьезно напортачить в профессиональной или личной жизни, сегодня не лучший день для «разбора полетов» — не стоит себя критиковать за былые ошибки — главное, не повторять их в будущем.

Весы

Составляя планы на ближайшее будущее, тщательно взвесьте свои силы — будет обидно, если вы поставите перед собой грандиозную цель, а затем на половине пути неожиданно для себя сойдете с дистанции.

Скорпион

День — если появится такая возможность — лучше провести на природе: пока лето не закончилось, нужно походить босиком по траве, погулять по лесу, посидеть на берегу реки — так вам удастся обрести внутреннюю гармонию.

Стрелец

Сегодня — впрочем, как и всегда — стремиться стоит только к тем целям, которые действительно имеют для вас значение, все остальное будет только пустой тратой времени и сил, от которой необходимо отказаться.

Козерог

Важно быть максимально осторожными с мыслями и мечтами: сегодня они могут сбыться практически мгновенно — будет очень обидно, если в результате окажется, что вам нужно было совсем другое.

Водолей

С принятием серьезных решений, даже если опущенное на них время уже вас подымает, лучше повременить: под влиянием эмоций вы можете неверно оценить исходные данные и, в результате, сделать неверный вывод.

Рыбы

Среди идей, которые сегодня могут осенить вашу голову, будет одна по-настоящему перспективная — чтобы ее не упустить, необходимо записать все, а потом выбрать из них ту, которая поможет решить важный вопрос.

