Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: день, когда ссоры и конфликты отнимут энергию

День, когда очень легко потерять энергию, которая – из-за ссор и конфликтов – будет утекать в неизвестном направлении.

Силы, если человек располагает ими в достаточном количестве, лучше потратить на решение профессиональных, личных и бытовых вопросов. Все покупки, сделанные в этот день, окажутся со скрытым браком, который обнаружится спустя некоторое время, когда возвращать приобретенное обратно будет поздно, поэтому от шопинга рекомендуется отказаться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 августа для Овнов

Чтобы не наломать дров на работе, за серьезные проекты браться не стоит – лучше сосредоточиться на монотонных делах, во время исполнения которых трудно что-нибудь испортить.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 августа для Тельцов

День, когда не стоит брать на себя слишком много: во-первых, таким образом легко можно будет надорваться, во-вторых, это вряд ли понравится недоброжелательно настроенным коллегам.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 августа для Близнецов

Идеи, пришедшие в голову в этот день, могут оказаться весьма перспективными, главное – не рассказывать о них ни друзьям, ни коллегам, в противном случае любое начинание легко можно будет сглазить.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 августа для Раков

Энергию, отпущенную звездами и природой, необходимо тратить разумно: даже не пытайтесь сделать все и сразу, лучше планомерно распределите задачи на все течение дня.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 августа для Львов

В этот день приветствуется разумная доля экономии: никто не говорит о том, что нужно отказываться от необходимого, но покупку излишеств лучше отложить на другое время.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 августа для Дев

От принятия важного решения в этот день лучше отказаться – из-за того, что не удастся объективно взвесить все за и против, оно с большой долей вероятности окажется ошибочным.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 августа для Весов

Желательно – если, конечно, выдастся такая возможность – ограничить совместное времяпрепровождение с любимым человеком: тесное общение чревато ссорами и конфликтами.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 августа для Скорпионов

Из-за бьющей фонтаном энергии очень важно воздерживаться от пустых разговоров и споров на ровном месте, иначе не избежать конфликтов, которые будут иметь серьезные и долговременные последствия.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 августа для Стрельцов

Представителям вашего знака в этот день лучше не выходить из дома: покинув его стены, вы обязательно найдете приключения на свою голову, в то время как дома у вас будет достаточно забот и хлопот.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 августа для Козерогов

Звезды рекомендуют вам не выходить сегодня из роли серых кардиналов – не стоит выделяться из общей массы окружающих вас людей, это может негативно сказаться на отношениях с ними.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 августа для Водолеев

Делам можно посвятить только первую половину дня, вторая больше подойдет для отдыха, особенно если он так или иначе будет связан с творчеством – креативные способности будут бить ключом.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 августа для Рыб

Звезды рекомендуют крайне осторожно обращаться с деньгами: не носите с собой крупные суммы наличными, чтобы не потерять, и не совершать непродуманных, спонтанных покупок.

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