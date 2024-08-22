Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: день реализации смелых проектов

День идеально подходит для реализации новых – даже очень смелых и трудновыполнимых – проектов.

Чем активнее мы за них возьмемся, тем быстрее удастся получить впечатляющий результат. Главное, побольше уверенности в себе и своих силах, низкая самооценка трудовым достижениям способствовать не будет, да и в личной жизни может серьезно навредить.

Овен

Главное в это время – верить в удачу, которая будет сопутствовать представителям вашего знака в любых – и особенно, финансовых – делах, так смело можно делать банковские вклады и открывать депозиты.

Телец

Общаясь с любимым человеком, контролируйте свои эмоции и обдумывайте каждое слово, велика вероятность, что одно неосторожное высказывание приведет к ссоре, а она – к серьезному ухудшению отношений.

Близнецы

В погоне за материальными благами не забывайте и о духовной составляющей – мир в душе крайне важен для того, чтобы уверенно чувствовать себя во всех отношениях, о особенно – в личной жизни.

Рак

Проблемы, возникшие в первой половине дня, уже после обеда решатся сами по себе, без вашего деятельного участия, так что, столкнувшись с ними, не делайте резких движений, а просто немного подождите.

Лев

Хороший день для конструктивных переговоров с начальством, которое будет к вам благосклонно, поэтому если вы давно хотели попросить прибавки к жалованью, лучшего времени не найти.

Дева

Благоприятный период для встречи с друзьями, а вот с романтическими свиданиями лучше повременить – негативные эмоции, которые будет испытывать партнер, могут привести к конфликту.

Весы

Приниматься за новые дела можно только в том случае, если все предыдущие проекты благополучно завершены – тогда они не будут тормозить ваше движение и – особенно! – тянуть назад.

Скорпион

День благоприятен для общения с приятными вам людьми – друзьями или родственниками: беседы с ними станут не только источником важной информации, но и настроят на душевный лад.

Стрелец

Звезды рекомендуют вам собраться и стать более серьезными: халатность и легкомыслие не дадут возможности получить желаемый профессиональный результат – с5корее, все произойдет с точностью до наоборот.

Козерог

День рекомендуется посвятить личной жизни: можно признаваться в любви, принимать предложение руки и сердца, устраивать помолвку и планировать – или играть – свадьбу, а вот от работы лучше отказаться.

Водолей

Удача, которую подарят вам в этот день звезды, коснется, прежде всего, профессиональной сферы: возможны интересные предложения и достижения договоренности с коллегами-конкурентами.

Рыбы

День благоприятен для восстановления связей с людьми из прошлого, с которыми вы по вполне объективным причинам давно не видели: в это время они сами могут выйти на связь, позвонив или написав.

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