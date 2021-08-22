Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: день усиления умственных способностей

Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: день усиления умственных способностей

День усиления умственных способностей человека.

Даже самым недалеким людям – под влиянием энергий дня – удастся решить сложнейшую интеллектуальную задачу, не говоря уже о более простых житейских вопросах. Необходимо запоминать идеи, которые будут приходить в это время в голову – они могут оказаться весьма продуктивными, а вот общение с окружающими лучше свести к минимуму – до добра оно не доведет.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 23 августа для Овнов

Могут сложиться благоприятные обстоятельства для примирения с человеком, с которым – по исключительно субъективным причинам – пришлось поссориться: сегодня они охотно пойдут вам навстречу.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 23 августа для Тельцов

Чрезмерная эмоциональность не должна повлиять на ваше общение с окружающими – старайтесь максимально сдерживать себя, не допуская выражений и шуток, за которые впоследствии вам может быть стыдно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 23 августа для Близнецов

Плохое настроение, которое может накрыть вас с самого утра, с большой долей вероятности приведет к первым симптомам депрессии, поэтому нужно держать их под контролем, не давая вырваться наружу.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 23 августа для Раков

Не позволяйте лени, которая сегодня будет свойственна даже такому трудолюбивому знаку, как ваш, полностью вами овладеть: займитесь своим любимым делом – наведением порядка и уюта в доме.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 23 августа для Львов

Обратите внимание на нового человека, который сегодня появится в вашем окружении: провидение привело его к вам не просто так – в ближайшее время ему суждено сыграть важную роль в вашей жизни.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 23 августа для Дев

Сегодня звезды настоятельно не рекомендуют вам принимать важные решения, связанные с личной жизнью: даже если партнер будет настаивать на том, чтобы вы наконец-то отважились на него, лучше повремените.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 23 августа для Весов

В полном соответствии со знаменитой поговоркой о двух зайцев, за которыми не рекомендуется гнаться, необходимо наметить себе одно – наиболее важное – направление, и заниматься только им.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 23 августа для Скорпионов

Сегодня вы можете начать жизнь с чистого листа: все, что мешало вам получать удовольствие от жизни предыдущий период, самоликвидируется, и только от вас будет зависеть, как пойдут дела дальше.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 23 августа для Стрельцов

Общение с близкими людьми – если, конечно, будет такая возможность в праздничные дни – лучше сократить до минимума: ссора, которая может разгореться в это время, окажется неприятной и продолжительной.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 23 августа для Козерогов

Не стоит обращать внимания на чужую агрессию, которая может исходить от людей под влиянием винных паров: зачем связываться с человеком, которому – в силу его физического состояния – невозможно ничего доказать.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 23 августа для Водолеев

Личные вопросы, которые нужно будет решить в этот день, потребуют вмешательства интуиции: благодаря ей вам удастся почувствовать, как именно нужно поступить, чтобы уладить ситуацию.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 23 августа для Рыб

День, когда нужно говорить окружающим как можно больше добрых слов и комплиментов: от вас, как говорится, не убудет, а людям будет приятно, поэтому они с удовольствием ответят вам соответствующим образом.

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