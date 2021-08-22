Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: день усиления умственных способностей

День усиления умственных способностей человека.
Даже самым недалеким людям – под влиянием энергий дня – удастся решить сложнейшую интеллектуальную задачу, не говоря уже о более простых житейских вопросах. Необходимо запоминать идеи, которые будут приходить в это время в голову – они могут оказаться весьма продуктивными, а вот общение с окружающими лучше свести к минимуму – до добра оно не доведет.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 23 августа для Овнов
Могут сложиться благоприятные обстоятельства для примирения с человеком, с которым – по исключительно субъективным причинам – пришлось поссориться: сегодня они охотно пойдут вам навстречу.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 23 августа для Тельцов
Чрезмерная эмоциональность не должна повлиять на ваше общение с окружающими – старайтесь максимально сдерживать себя, не допуская выражений и шуток, за которые впоследствии вам может быть стыдно.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 23 августа для Близнецов
Плохое настроение, которое может накрыть вас с самого утра, с большой долей вероятности приведет к первым симптомам депрессии, поэтому нужно держать их под контролем, не давая вырваться наружу.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 23 августа для Раков
Не позволяйте лени, которая сегодня будет свойственна даже такому трудолюбивому знаку, как ваш, полностью вами овладеть: займитесь своим любимым делом – наведением порядка и уюта в доме.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 23 августа для Львов
Обратите внимание на нового человека, который сегодня появится в вашем окружении: провидение привело его к вам не просто так – в ближайшее время ему суждено сыграть важную роль в вашей жизни.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 23 августа для Дев
Сегодня звезды настоятельно не рекомендуют вам принимать важные решения, связанные с личной жизнью: даже если партнер будет настаивать на том, чтобы вы наконец-то отважились на него, лучше повремените.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 23 августа для Весов
В полном соответствии со знаменитой поговоркой о двух зайцев, за которыми не рекомендуется гнаться, необходимо наметить себе одно – наиболее важное – направление, и заниматься только им.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 23 августа для Скорпионов
Сегодня вы можете начать жизнь с чистого листа: все, что мешало вам получать удовольствие от жизни предыдущий период, самоликвидируется, и только от вас будет зависеть, как пойдут дела дальше.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 23 августа для Стрельцов
Общение с близкими людьми – если, конечно, будет такая возможность в праздничные дни – лучше сократить до минимума: ссора, которая может разгореться в это время, окажется неприятной и продолжительной.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 23 августа для Козерогов
Не стоит обращать внимания на чужую агрессию, которая может исходить от людей под влиянием винных паров: зачем связываться с человеком, которому – в силу его физического состояния – невозможно ничего доказать.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 23 августа для Водолеев
Личные вопросы, которые нужно будет решить в этот день, потребуют вмешательства интуиции: благодаря ей вам удастся почувствовать, как именно нужно поступить, чтобы уладить ситуацию.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 23 августа для Рыб
День, когда нужно говорить окружающим как можно больше добрых слов и комплиментов: от вас, как говорится, не убудет, а людям будет приятно, поэтому они с удовольствием ответят вам соответствующим образом.
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