Гороскоп на 23 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда судьба будет слать подсказки

День, когда необходимо обращать внимание на любые знаки, которые будет посылать судьба – один из них предскажет развитие грядущих событий.
Сосредоточившись на своем внутреннем мире, удастся проанализировать совершенные в последнее время ошибки и наметить пути их исправления. Время также идеально подходит для свершения поступка, который давно был запланирован, но по какой-то причине ждал своего часа.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 23 декабря для Овнов
Нежелательно верить на слово даже самым близким людям: по какой-то – возможно, не зависящей от них – причине они могут ввести вас в заблуждение, сами того не желая.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 23 декабря для Тельцов
Нельзя никого обманывать, даже если вам будет казаться, что ваша ложь, как принято говорить в таких случаях, во спасение: как это всегда бывает, она обнаружится, а вы попадете в крайне неприятное положение.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 23 декабря для Близнецов
Не стоит обращать внимания на недоброжелателей и завистников, которые могут активизироваться в это время: дето в том, что негативные эмоции, которые они испытывают по отношению к вам, – их, а не ваши проблемы.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 23 декабря для Раков
День, когда инициатива не только не станет наказуемой, но и будет всячески приветствоваться: правда, касаться она должна прежде всего бытовых вопросов, которые перед праздником нужно решить на отлично.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 23 декабря для Львов
День, когда неожиданные поступления на банковскую карточку, которые возможны в это время, придутся как нельзя кстати – делая предпраздничные покупки, можно будет ни в чем себе не отказывать.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 23 декабря для Дев
Как известно, хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает – день благоприятен для релакса, который в это время скорее будет пассивным, но о посильных физических упражнениях тоже забывать не стоит.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 23 декабря для Весов
День, когда можно позволить себе рискнуть, купив, например, лотерейный билет: с одной стороны, выигрыш весьма вероятен, с другой – даже если удача на этот раз пройдет стороной, вы ничего не теряете.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 23 декабря для Скорпионов
Сегодня нежелательно посещать парикмахерскую: стрижка и окрашивание волос – особенно в светлые тона – может не лучшим образом сказаться на психическом здоровье и даже довести до депрессии.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 23 декабря для Стрельцов
День, когда можно приступать к реализации самых смелых планов, которые удастся осуществить только тем, кто верит в себя и свои силы, впрочем, от отсутствия этих замечательных качеств вы никогда не страдали.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 23 декабря для Козерогов
В этот день найти ответ на интересующие вас вопросы не составит особого труда: так, собеседники станут заводить разговор на интересующую вас тему, а открываемые вами сайты – содержать нужный контент.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 23 декабря для Водолеев
В этот день вы легко сможете понять, когда окружающие говорят вам правду, а когда – лгут: в последнем случае человека обязательно что-нибудь выдаст – например, бегающие глаза или нездоровый румянец.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 23 декабря для Рыб
Если вам есть что скрывать, постарайтесь ограничить общение с заинтересованными в этом секрете людьми: при помощи наводящих вопросов у вас могут выведать правду.
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