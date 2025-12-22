Гороскоп на 23 декабря для всех знаков Зодиака: день противостояния добра со злом

Гороскоп на 23 декабря / © Credits

Несмотря на то, что многих из нас будет преследовать недовольство собой и своими жизненными достижениями, в это время можно — и нужно! — упорно работать над целями, которые мы перед собой поставили.

Они окажутся именно такими, какими мы виделся и планировался, поэтому не стоит жалеть на работу время и силы.

Если же эмоциональное напряжение не позволит заниматься делами, требующими максимального энтузиазма и, одновременно, сосредоточенности, нужно отдать предпочтение монотонной работе, которую, тем не менее, никто за нас не сделает — например, навести порядок в документах.

Овен

Можно совершать поступки, на которые вы давно нацеливались, но самым разным — объективным и субъективным — причинам все время откладывали на потом: менять место работы или приступать к реализации нового проекта.

Телец

Нельзя срывать плохое настроение, которое может одолевать вас сегодня, на окружающих — особенно родных и близких — людях: они ни в чем перед вами не виноваты, а, значит, могут обидеться — причем, всерьез и надолго.

Близнецы

Позитивные эмоции будут сменяться негативными, а потом снова меняться местами: такое состояние, называемое «эмоциональными качелями», могут довести даже до депрессии, поэтому необходимо сдерживать свои чувства.

Рак

Используемый еще в стародавние времена принцип «око за око, зуб за зуб» не очень вместе в наш дни, а для вас сегодня — и вовсе неприемлем: не стоит отвечать злом на зло, иначе этот процесс может оказаться бесконечным.

Лев

От профессионального предложения, которое вам совершенно неожиданно могут сделать в этот день, лучше отказаться: обещанных баснословных доходов оно все равно не принесет, а получить убыток можно будет легко.

Дева

Не торопитесь бросать начатое дело, не поставив в нем финальную точку, каким бы сильным ни был соблазн сделать это: у вас вот-вот откроется второе дыхание, которое позволит успешно и быстро закончить проект.

Весы

Не стоит вмешиваться в конфликт, вспыхнувший между вашими друзьями или родственниками: слишком велик риск — в соответствии с классикой жанра — оказаться виноватым как для одного, так и для другого человека.

Скорпион

Критика, которую вы сегодня можете услышать в свой адрес, покажется вам неприятной, но поскольку в ней будет значительная доля истины, необходимо принять ее к сведению и, как можно быстрее, исправиться.

Стрелец

Продуктивной работе, которую вы запланировали на этот день, может помешать присущий вам перфекционизм, он не позволит удовлетвориться уже существующим результатом, заставляя переделывать все снова и снова.

Козерог

Стоит прислушиваться к тому, что будет говорить любимый человек: некоторые его слова могут показаться вам неприятными и даже возмутительными, но это не значит, что их можно игнорировать.

Водолей

Энергию, которая будет переполнять вас в этот день, необходимо направлять как пресловутый атом — исключительно в мирное русло: на решение сложных деловых вопросов, которые сегодня будет решаться легко и просто.

Рыбы

С начальством в этот день — впрочем, как и всегда — не стоит препираться уже хотя бы потому, что оно во всем право по умолчанию, да и наживать влиятельного врага нежелательно — это окажется себе дороже.

