Гороскоп на 23 декабря для всех знаков Зодиака: очень удачный день

День, когда любые дела ладятся, а вопросы решаются легко, креативно и без напряжения.
Поскольку сегодня выходной, да еще и предпраздничный день, на первый план выйдет домашнее хозяйство. Можно также совершать финансовые операции любой сложности – скорее всего, они будут касаться продуктов к праздничному столу и подарков для близких, которые окажутся на редкость удачными. Можно – и нужно – также заниматься благотворительностью, она окажется не только богоугодным, но и полезным делом – благодарность не заставит себя долго ждать.
Овен
В очищении будет нуждаться не только ом, но и ваш организм, поэтому желательно ограничить себя во вредных продуктах, сесть на детокс-диету и даже просто поголодать – накануне праздников это будет кстати.
Телец
Выясняя отношения с любимым человеком, постарайтесь не переходить грань, которая отделяет разумные доводы от безосновательных претензий, а сдержанность от грубости – не стоит ссориться накануне праздников.
Близнецы
Поступив неправильно, ни в коем случае не отрицайте свою вину – напротив, ее признать и сделать выводы из случившегося: не стоит этого стыдиться – каждый человек имеет право на ошибку и и ее признание.
Рак
Чем больше дел вы запланируете на этот день, тем быстрее с ними справитесь, и наоборот, поэтому мелочиться не стоит, тем более, что усталости вы практически не почувствуете.
Лев
Не стоит обращать внимания на претензии, высказанные вам посторонними людьми, которых сегодня будет предостаточно – принимать во внимание нужно только те, которые вы услышите от родных и близких.
Дева
Не стоит выбирать для праздника, которое вы до сих пор ни разу не готовили: скорее всего, что-то пойдет не так, и вместо украшения стола вы получите испорченные продукты и растрепанные нервы.
Весы
Занимаясь подготовкой к празднику, постарайтесь думать не столько о результате, сколько о процессе: предвкушение приятных моментов доставит вам гораздо больше удовольствия, а это сегодня куда важнее.
Скорпион
Время благоприятно для подведения итогов уходящего года – сегодня вам удастся проанализировать как ошибки, так и достижения этого времени, а заодно и сделать важные выводы на будущее.
Стрелец
Общаться с другими так, как вы хотели бы, чтобы они обращались с вами, важно всегда, но сегодня – особенно: чем заботливее вы будете относиться к ним, тем большее внимание получите в ответ.
Козерог
Чем бы вы сегодня ни занимались, не стоит выкладываться на все сто – моральные и физические ресурсы необходимо расходовать максимально экономно, иначе их может не хватить даже на эти выходные.
Водолей
День благоприятен для повышения самооценки: сегодня может произойти событие, которое докажет вам – и окружающим вас людям, что вы достойны уважения, главное – не получить головокружение от успехов.
Рыбы
Нежелательно вступать в пререкания с родными или друзьями, пытаясь доказать свою правоту – выяснение отношений с большой долей вероятности приведет конфликту, что накануне праздников особенно нежелательно.
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