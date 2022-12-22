Гороскоп на 23 декабря для всех знаков Зодиака: самый неоднозначный день месяца

День окажется одним из самых неоднозначных во всем месяце, поскольку про него точно нельзя будет сказать, плох он или хорош.

С утра может показаться, что над головой собрались все самые черные тучи, которые только существуют в природе, но и сил, позволяющих бороться со злом, будет предостаточно. Ближе к обеду тучи рассеются – даже появится ощущение, что жизнь налаживается, зато энергии станет ощутимо меньше – ее едва ли хватит для того, чтобы дотянуть до вечера. Что планировать на такое – во всех отношениях сложное – время, каждый решает сам, но вышесказанные предостережения астрологов необходимо принять во внимание.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 декабря для Овнов

Не встревайте в спор, какой бы характер – профессиональный или личный – он ни носил: доказать свою правоту в силу самых разных причин вам все равно не удастся, а вот нажить новых врагов можно будет вполне.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 декабря для Тельцов

Отсутствие физических сил звезды рекомендуют принять как должное: не стоит пытаться "подстегивать" себя волевыми методами или десятой за день чашкой кофе – лучше делать то, на что хватит скудной энергии.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 декабря для Близнецов

Лучшее средство от раздражительности, которая может одолеть вас с утра, – физический труд: так, вымыв полы в квартире, вы почувствуете, что настроение улучшается – как говорится, буквально на глазах.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 декабря для Раков

Необходимо быть готовыми к тому, что в делах, которыми вы займетесь сегодня, возникнет множество подводных камней, которые нельзя заранее предусмотреть, поэтому нужно не торопиться, а действовать шаг за шагом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 декабря для Львов

В конфликте, который будет развиваться на ваших глазах, не стоит принимать одну из сторон: остаться справедливым для всех все равно не удастся, а оказаться виноватым для всех – легко и просто.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 декабря для Дев

Представителям вашего знака сегодня лучше не покидать стен своего дома: придумайте предлог, который позволит вам не ездить на работу и не ходить по делам, если такой возможности нет, будьте предельно осторожны.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 декабря для Весов

Избегайте пустых разговоров – отняв слишком много времени, они не дадут возможности достичь поставленной в этот день профессиональной цели, поэтому лучше сосредоточиться на делах, а не на болтовне.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 декабря для Скорпионов

Усталость, которую вы почувствуете с самого утра, будет обусловлена влиянием Луны, поэтому далеко идущих выводов о состоянии своего здоровья делать не следует –достаточно будет просто немного отдохнуть.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 декабря для Стрельцов

Необходимо быть максимально осторожным и осмотрительным в тратах: прежде чем приобрести что-нибудь – даже, как вам покажется, очень нужное – подумайте о том, какую брешь это пробьет в вашем бюджете.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 декабря для Козерогов

Плохое настроение, которое накроет вас с самого утра, не повод срываться на предметах, которые попадутся вам под руку: расположение духа к вечеру улучшится, а вещи вернуть уже не удастся.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 декабря для Водолеев

Лучшего спасения от физической слабости, которая может одолевать вас в это время, чем отдых, люди пока еще не придумали, поэтому подзарядите свои внутренние "батарейки" бездельем – сегодня лениться можно и нужно.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 декабря для Рыб

Не стоит приступать к реализации важных проектов: во-первых, пятница – не лучший день для такого занятия, а во-вторых, толку от работы все равно не будет – лучше перенести ее на следующую рабочую неделю.

Читайте также: