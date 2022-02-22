Гороскоп на 23 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда люди проявляют наихудшие свои качества

Гороскоп на 23 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда люди проявляют наихудшие свои качества

День, когда люди проявляют наихудшие свои качества, что становится проблемой как для окружающих, так и для них самих.

Недовольство собой и жизнью, которые многие могут почувствовать с утра, в течение дня могут трансформироваться в раздражение и даже в агрессию. Несмотря на это необходимо удерживать душевное равновесие – оно поможет избежать поступков, которых впоследствии придется стыдиться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 февраля для Овнов

Необходимо придерживаться плана, намеченного на нынешний день: возможно, найдутся люди, которые будут уговаривать снизить нагрузку – дескать, это не принципиально – не стоит к ним прислушиваться.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 февраля для Тельцов

Желательно отменить все деловые встречи и переговоры и отказаться от общения с начальством – в любом случае отношения, от которых многое зависит в профессиональном и финансовом плане, окажутся испорченными.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 февраля для Близнецов

Романтические свидания, равно как и встречи с родственными, даже если они заранее были намечены на этот день, необходимо перенести – кроме ссоры, которая к тому же затянется надолго, они ничего не принесут.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 февраля для Раков

Важно следить не только за своими поступками и словами, но и за мыслями: нечаянное, проскользнувшее в голове недоброе пожелание быстро исполнится, а затем, увы, вернется обратно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 февраля для Львов

На работе важно заниматься только своими непосредственными обязанностями, не ввязываясь при этом в закулисные интриги – они не только отнимут время, но подпортят вам репутацию.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 февраля для Дев

Получив выгодное профессиональное предложение – например, занять новую должность или перейти на другое место работы, не так уж и выгодно, как может показаться на первый взгляд – этот шаг необходимо продумать.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 февраля для Весов

На провокации, цель которых в этот день – вывести вас из состояния душевного равновесия, сегодня способны даже близкие люди – не стоит реагировать на них, лучше пропускать злые слова мимо ушей.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 февраля для Скорпионов

День неблагоприятен для серьезных профессиональных проектов, но если вы не можете сидеть без дела, подтяните скопившиеся к этому времени "хвосты", все равно за вас никто этого

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 февраля для Стрельцов

Прежде чем броситься на помощь человеку, который к вам за ней обратится, убедитесь в том, что он действительно в ней нуждается – скорее всего, речь будет идти о банальном мошенничестве.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 февраля для Козерогов

День, когда пламя скандала может возгореться из любой – самой незначительной – искры, поэтому постарайтесь не встревать в конфликты, даже если вам будет казаться, что вы просто обязаны это сделать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 февраля для Водолеев

День неблагоприятен для любых финансовых операций: особенно не рекомендуется подписывать важные документы, от которых зависит ваше материальное благополучие – как сейчас, так и в будущем.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 февраля для Рыб

Следить за своими высказываниями необходимо всегда, но сегодня – особенно: любое неосторожное слово чревато конфликтом, "благодаря" которому легко можно будет приобрести серьезного врага.

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