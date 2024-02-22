Гороскоп на 23 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нам улыбнется удача

День, считающийся не только самым энергетически сильным, но и самым счастливым во всем лунном календаре.

Удача – как в профессиональной, так и в личной жизни – прежде всего будет сопутствовать тем, кто уверен в своих силах и, несмотря на финал рабочей недели, готов решительно двигаться к поставленной цели. В это время можно начинать работу над новыми проектами, брать на себя дополнительную рабочую нагрузку, а также признаваться в любви и делать предложение руки и сердца.

Овен

Не упускайте возможности с лучшей стороны показать себя перед начальством: возможно, оно недостаточно вас ценит, так что самое время исправить существующую несправедливость.

Телец

Нападки человека, который относится к вам с предубеждением, не стоит принимать близко к сердцу: их мнение вряд ли имеет для вас хоть какое-нибудь значение, так что берегите нервы.

Близнецы

Коллеги-конкуренты приложат массу усилий к тому, чтобы сбить вас с результативного рабочего темпа и обойти вас на повороте, не стоит идти у них на поводу и давать им повод для довольства собой.

Рак

Поскольку особых трудовых достижений от вас сегодня ждать не приходится, займитесь наведением порядка в окружающем вас пространстве – от собственного рабочего стола до всей планеты.

Лев

День, когда чрезмерная поспешность не позволит выполнить все запланированное, напротив, может помешать этому из-за совершенных в спешке ошибок, так что действовать лучше, не торопясь.

Дева

Тем, кто хочет, чтобы сегодняшняя работа была максимально плодотворной, нельзя тратить время на раскачку – необходимо начать действовать сразу, с самого утра, иначе энергия дня окажется потраченной впустую.

Весы

Отношения с друзьями – особенно теми, кого вы давно не видели – могут показаться напряженными, но стоит пообщаться поближе, как обстановка прояснится: окажется, что вам просто нужно чаще встречаться.

Скорпион

Окружающие относятся к вам максимально доброжелательно, однако это не значит, что вы не найдете поводов для конфликтов, поэтому – разумеется, по возможности – необходимо максимально сократить общение.

Стрелец

Резкие слова, которые можно будет услышать в этот день в свой адрес, не стоит – как ни странно это прозвучит – на свой счет: скорее, они свидетельствуют о моральных проблемах тех, кто их выскажет.

Козерог

При обострении хронических заболеваний, возможных в этот день, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением: чтобы выздороветь к праздникам, обратиться к лечащему врачу и скрупулезно выполнять все его предписания.

Водолей

Правильные ответы на все возникающие вопросы сегодня даст интуиция, причем, очень важно не только услышать ее «голос», но и правильно истолковать те советы, которые оно вам даст.

Рыбы

Сегодня вам особенно важно следить за тем, что вы говорите: невзначай вырвавшееся неосторожное слово может надолго испортить отношения с любимым, но таким впечатлительным и ранимым человеком.

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