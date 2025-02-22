Гороскоп на 23 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нас может накрыть плохое настроение

День, когда каждого из нас может накрыть плохое настроение и, как следствие, недовольство жизнью и нежелание что-либо делать.

Лучшим способа избежать такого морального состояния звезды считают уединение – оно даст возможность сосредоточиться не на внешнем, а на внутреннем мире: провести работу над совершенными ошибками, сделать выводы, наметить планы на будущее. Составляя их, необходимо учитывать знаки судьбы, которые сегодня будут попадаться на каждом шагу – плохого она не посоветует.

Овен

Чем бы вы сегодня ни занимались, главное – не торопиться: даже рутинную домашнюю работу необходимо делать спокойно, без спешки, только в таком случае вы останетесь довольны полученным результатом.

Телец

В отношениях с окружающими вас людьми – как посторонними, так и близкими – желательно проводить политику невмешательства: даже советов, о которых вас не просят, лучше не давать –вряд ли их оценят по достоинству.

Близнецы

Каким бы мрачным ни было настроение, не упускайте возможность улучшить его: сделать это можно, придумав себе занятие, которое всегда приносит позитивные эмоции – например, свое хобби.

Рак

Ни в коем случае нельзя участвовать в конфликтах – особенно, если лично вас они никоим образом не касаются: слишком велик риск остаться виноватыми – как в первом, так и во втором случае.

Лев

Звезды советуют вам навести порядок в доме: даже если он, на ваш взгляд, идеален, всегда найдется, что еще подправить – кстати, в результате вы сможете найти нужную вещь, которую считали безвозвратно потерянно.

Дева

Финансовые сделки, даже самого незначительного – минимального – свойства желательно перенести на другое время, сегодня вы вряд ли получите прибыль, а именно она является главной целью в таких случаях.

Весы

Представителям вашего знака не только можно, но и нужно заняться упорядочиванием личной жизни: похоже, отношения с близким человеком перестали радовать, самое время выяснить причины такой ситуации.

Скорпион

Сегодня – впрочем, как и всегда – не стоит никого учить жизни – вряд ли те, кого вы решите направить на путь истинный, оценят благородство ваших намерений, скорее, все произойдет с точностью до наоборот.

Стрелец

Энергии дня благоприятны для любых домашних дел: уют, который вы сможете создать в результате, создаст хорошее настроение, а оно, в свою очередь, позитивно отразиться на изни, так что не ленитесь.

Козерог

Представителям вашего знака сегодня не стоит совершать активных действий: если нет возможности отказаться от них совсем, имеет смысл хотя бы не проявлять чрезмерного энтузиазма – пользы он не принесет.

Водолей

Если вы не можете позволить себе посвятить день отдых и совсем ничего не делать, вспомните, что лучший способ восстановить силы – поменять род деятельности, поэтому старайтесь чередовать режим труда и отдыха.

Рыбы

Чтобы разобраться в неудачах последних дней, если таковые имели место быть, необходимо остаться в тишине и покое и "прокрутить" события в голове как кинопленку – ответ придет как будто бы сам по себе.

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