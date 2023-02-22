Гороскоп на 23 февраля для всех знаков Зодиака: день противостояния добра и зла

Сегодняшний день – первое в лунном месяце противостояние добра и зла, являющееся своеобразной репетицией их дальнейшей борьбы.
Несмотря на то, что негатив будет не особо сильным, недооценивать его нельзя – важно избегать любых ситуаций, которые могут представить человека в темном свете и опорочить его репутацию. Позитивные перемены возможны в профессиональной деятельности, главное – приложить хотя бы немного усилий.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 23 февраля для Овнов
Не давайте "доброжелателям" сбить вас с рабочего настроя, который вы будете ощущать с самого утра, тогда сил и энергии хватит на осуществление самых смелых и перспективных профессиональных планов.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 23 февраля для Тельцов
Самое главное в общении с окружающими – никому не говорить грубостей и не делать язвительных замечаний, это создаст атмосферу нежелательной враждебности как в рабочем коллективе, так и в семье.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 23 февраля для Близнецов
Нуждаясь в подсказке относительно того, как поступить в той или иной непростой ситуации, обращайте внимание на знаки, которые будет посылать судьба – один из них придется вам весьма кстати.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 23 февраля для Раков
Нежелательно прощать двусмысленные шутки и резкие замечания, которые могут делать самые разные – как близкие, так и малознакомые – люди: стоит показать, что вы можете ответить соответствующим образом.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 23 февраля для Львов
В первой половине дня с вами неожиданно может случиться приступ раздражительности: он будет обусловлен негативным влиянием Луны, поэтому продлится недолго – нужно взять себя в руки и перетерпеть.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 23 февраля для Дев
Страсти, которые могут бушевать сегодня в вашей душе, можно будет унять, придумав себе полезное и увлекательное занятие: можно, например, сделать перестановку в квартире или обновить домашний текстиль.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 23 февраля для Весов
В конфликте между близкими людьми желательно соблюдать нейтралитет – приняв сторону кого-то одного, вы, скорее всего, обидите и разозлите второго – снова наладить с ним отношения будет непросто.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 23 февраля для Скорпионов
Не стоит отметать критику, которую вы можете услышать в свой адрес: важно не только прислушаться к ней, но и сделать из нее правильные – конструктивные – выводы на будущее.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 23 февраля для Стрельцов
Свойственный вам перфекционизм может помешать закончить начатый проект: действуя в соответствии с принципом "лучшее – враг хорошего", можно переделывать его до бесконечности.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 23 февраля для Козерогов
Необдуманные слова близкого человека могут стать откровением: вы неожиданно для себя поймете, как он на самом деле к вам относится, – скорее всего, открытие будет приятным.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 23 февраля для Водолеев
Кипучую энергию этого дня необходимо волевым усилием направить на решение конкретных задач, в противном случае можно разрушить все вокруг, включая отношения с дорогими вам людьми.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 23 февраля для Рыб
С начальством сегодня лучше не пререкаться: будучи в плохом настроении, оно может придираться к любым мелочам, а вы, скорее всего, за словом в карман не полезете – отношения будут серьезно испорчены.
Читайте также:
- Любовный гороскоп на февраль 2023 года
- Финансовый гороскоп на февраль 2023 года
- Зодиакальный гороскоп на февраль 2023 года для всех 12 знаков