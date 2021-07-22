Гороскоп на 23 июля для всех знаков Зодиака: день благоприятный для общения и контактов

Гороскоп на 23 июля для всех знаков Зодиака: день благоприятный для общения и контактов

День благоприятен для общения с окружающими людьми, которые – в силу раскрепощенности и внутренней свободы – легко идут на контакт.

Энергия этого времени приносит радость, для которой не нужно особого повода – она приходит просто так, сама по себе. Можно проводить праздники – дни рождения и вечеринки, которые пройдут наилучшим образом, оставив не только яркие фотографии, но и незабываемые впечатления.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 23 июля для Овнов

Сложатся идеальные обстоятельства для старта нового – возможно, собственного – дела: все начинания буквально обречены на успех, главное – не лениться, а с готовностью и энтузиазмом приступить к работе.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 23 июля для Тельцов

От физической нагрузки, которая отнимет силы, необходимые для личной жизни и работы, а то и приведет к травмам, сегодня лучше отказаться в пользу умственной и интеллектуальной – она окажется успешной.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 23 июля для Близнецов

День, когда можно не переживать из-за того, как вы выглядите в глазах окружающих: сегодня важен не внешний облик, на который никто не будет обращать внимания, а богатое внутреннее содержание.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 23 июля для Раков

Из-за большой вероятности пищевых отравлений, необходимо внимательно следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов – испорченные должны тут же отправляться на помойку.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 23 июля для Львов

Близкие люди, как никогда, будут нуждаться в вашем внимании, поэтому используйте любую возможность для того, чтобы остаться с ними дома, даже если для этого придется отказаться от выполнения рабочей задачи.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 23 июля для Дев

При любой – даже незначительной – возможности отправляйтесь на природу: свежий воздух, запах реки или леса и неспешные прогулки помогут вам подзарядиться энергией на неделю вперед.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 23 июля для Весов

Будьте внимательны по отношению к гениальным идеям, которые будут приходить вам в голову: одна из них – с большой долей вероятности – принесет вам не только известность, но и материальное благополучие.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 23 июля для Скорпионов

День благоприятен для общения с друзьями, особенно если вы давно их не видели и не слышали: имеет смысл – если, конечно, позволит эпидемическая обстановка – собраться в кафе или пригласить всех к себе домой.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 23 июля для Стрельцов

Возможные в этот день эмоциональные перепады испортят жизнь не только вам, но и окружающим вас людям, поэтому очень важно сдерживать себя в любых ситуациях – это не так сложно, как кажется.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 23 июля для Козерогов

День благоприятен для любых профессиональных начинаний – особенно для тех проектов, которые вы давно держите в уме, но по какой-то причине – объективного или субъективного свойства – не берете в работу.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 23 июля для Водолеев

Благоприятное время для тех, кто давно подумывал о смене места работы: предложение, которое может последовать в этот день, окажется на редкость привлекательным как в профессиональном, так и в материальном плане.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 23 июля для Рыб

Можно проводить финансовые операции любой сложности – от оплаты коммунальных счетов до подписания важных договоров и заключения сделок, рассчитанных на длительную перспективу.

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