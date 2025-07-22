Гороскоп на 23 июля для всех знаков Зодиака: день земных дел и хозяйственных хлопот

Гороскоп на 23 июля

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Желательно, несмотря на будний день, найти время для самых простых занятий — стирки, уборки и готовки, садово-огородных работ. Он окажутся покажутся настолько нужными и важными, что без них никак нельзя будет обойтись.

Также нужно хотя бы часть дня провести с детьми, какого бы возраста — младшего или старшего — они ни были: подростки только кажутся уверенными в себе и самостоятельными, на самом деле они нуждаются в нашей поддержки ничуть не меньше — а иногда и больше — малышей.

Овен

Удачный в денежном отношении день, когда можно проводить любые финансовые операции или соглашаться на выполнение выгодного профессионального заказа, благодаря которому удастся неплохо заработать.

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Телец

Ни при каких условиях нельзя желать плохого другим людям, даже если они объективно этого засуживают, любые резкие слова, от язвительных замечаний до проклятий, быстро вернутся к вам бумерангом.

Близнецы

Не стоит и плести интриги в отношении своих коллег, даже если они вам несимпатичны: успеха они все равно иметь не будут, а отношения с людьми, против которых они направлены, могут испортиться надолго.

Рак

События этого дня нельзя оценить сразу и в полном объеме, поэтому не стоит спешить с выводами, присваивая им положительный или отрицательный статус — время все расставит по своим местам.

Лев

Любые финансовые операции, осуществленные в этот день, будут способствовать не ослаблению, а, напротив, укреплению вашего материального положения, поэтому можно смело проводить любые из них.

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Дева

Постарайтесь не вспыхивать от любого неприятного слова, услышанного в свой адрес от окружающих — скорее всего, в них не будет злого умысла — только легкомыслие, необдуманность и неосторожность.

Весы

В этот день стоит отказаться от молниеносных необдуманных решений — скорее всего, вам не хватит времени на что, чтобы досконально оценить все факторы, поэтому велик риск совершить непоправимую ошибку.

Скорпион

Все, за что вы возьметесь в этот день, какой бы сферы жизни оно н касалось, удастся сделать быстро, легко и без особых усилий, так что можно смело планировать любое — даже очень сложное и трудоемкое — дело.

Стрелец

День идеально подходит для общения с друзьями — причем, совершенно неважно, будет оно реальным или виртуальным — для настоящих отношений расстояние, каким бы серьезным оно ни было, значения не имеет.

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Козерог

Не стоит без раздумий соглашаться на деловое предложение, которое могут неожиданно сделать вам в это время — сначала нужно взвесить все вероятные доводы «за» и «против» и только потом принимать решение.

Водолей

Плохое настроение, которое может преследовать вас в этот день, боится занятости и деловитости, поэтому чем сильнее вы загрузите себя разными делами, тем меньше времени для рефлексии у вас останется.

Рыбы

Свежий воздух необходим вам как для физического, так и для ментального здоровья, поэтому нынешний день, несмотря на то, что он является будним, лучше провести за городом — на даче или в доме отдыха.

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