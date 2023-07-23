Гороскоп на 23 июля для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо отказаться от лжи

Мощная энергия, прилив которой вы ощутите в этот день, может создать ощущение всемогущества и вседозволенности.

Чтобы впоследствии не пожалеть о совершенных – не самых благородных – поступках, необходимо сосредоточиться только на добрых помыслах и действиях. Лучшее занятие этого времени – благотворительность, которое не только сделает мир лучше, но и вернется позитивным бумерангом к тому, от кого будет исходить. В это время также необходимо отказаться от лжи: она очень быстро выйдет наружу и не только не исправит положение, но и сделает его еще более бедственным.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 июля для Овнов

Любое сказанное сегодня слово не пропадет даром: будучи произнесенным вслух, оно практически сразу же станет реальностью, поэтому важно думать, что говоришь – впрочем, это не помешает и в любой другой день.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 июля для Тельцов

Постарайтесь быть осторожными с обещаниями: велика вероятность того, что вы не сможете сдержать свое слово, а человек, которому вы его дали, долго будет предъявлять вам справедливые претензии.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 июля для Близнецов

Одно неосторожное слово, сказанное в запале, может разрушить ваши отношения с близким человеком, поэтому постарайтесь не говорить того, о чем впоследствии можете пожалеть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 июля для Раков

Сегодня представителям вашего знака – как ни в какой другой день – необходимо беречься от переохлаждения: ослабленный им организм может легко подхватить вирус, который летом переносится очень тяжело.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 июля для Львов

Столкнувшись с недоброжелательно настроенным человеком, сделайте то, чего он от вас меньше всего ожидает – пожелайте ему добра: вполне возможно, что в будущем он станет вашим другом.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 июля для Дев

День – благо, он выходной – желательно посвятить наведению порядка в окружающем вас пространстве: прежде всего речь пойдет о вашем жилье, но можно также – во дворе или на лестнице.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 июля для Весов

Несмотря на выходной день, сегодня не только можно, но и нужно заняться работой – точнее, подготовкой к решению профессиональных вопросов, над которыми надо будет работать уже завтра.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 июля для Скорпионов

День – как и положено выходному – необходимо посвятить отдыху, причем, чем активнее он будет, тем лучше: вам необходимо выплеснуть энергию, которая может буквально распирать вас изнутри.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 июля для Стрельцов

Постарайтесь не спешить с решительными шагами, касающимися отношений с близким человеком: уже завтра вы, возможно, передумаете с ним расставаться, а отыграть ситуацию назад уже не удастся.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 июля для Козерогов

Будьте добрее по отношению к близким людям: сегодня они – как никогда – будут нуждаться к моральной поддержке, постарайтесь оказать им ее в полной мере – вам за это воздастся.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 июля для Водолеев

Силы – как моральные, так и физические, которых у вас сегодня будет в избытке, нельзя тратить на пустое времяпрепровождение: любое – даже не самое значительное дело – куда лучше безделья.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 июля для Рыб

Сегодня вы – в силу отпущенных звездами красноречия и убедительности – сможете склонить на свою сторону кого угодно: постарайтесь не пользоваться этими качествами во вред другим людям.

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