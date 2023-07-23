Гороскоп на 23 июля для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо отказаться от лжи

Мощная энергия, прилив которой вы ощутите в этот день, может создать ощущение всемогущества и вседозволенности.
Чтобы впоследствии не пожалеть о совершенных – не самых благородных – поступках, необходимо сосредоточиться только на добрых помыслах и действиях. Лучшее занятие этого времени – благотворительность, которое не только сделает мир лучше, но и вернется позитивным бумерангом к тому, от кого будет исходить. В это время также необходимо отказаться от лжи: она очень быстро выйдет наружу и не только не исправит положение, но и сделает его еще более бедственным.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 23 июля для Овнов
Любое сказанное сегодня слово не пропадет даром: будучи произнесенным вслух, оно практически сразу же станет реальностью, поэтому важно думать, что говоришь – впрочем, это не помешает и в любой другой день.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 23 июля для Тельцов
Постарайтесь быть осторожными с обещаниями: велика вероятность того, что вы не сможете сдержать свое слово, а человек, которому вы его дали, долго будет предъявлять вам справедливые претензии.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 23 июля для Близнецов
Одно неосторожное слово, сказанное в запале, может разрушить ваши отношения с близким человеком, поэтому постарайтесь не говорить того, о чем впоследствии можете пожалеть.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 23 июля для Раков
Сегодня представителям вашего знака – как ни в какой другой день – необходимо беречься от переохлаждения: ослабленный им организм может легко подхватить вирус, который летом переносится очень тяжело.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 23 июля для Львов
Столкнувшись с недоброжелательно настроенным человеком, сделайте то, чего он от вас меньше всего ожидает – пожелайте ему добра: вполне возможно, что в будущем он станет вашим другом.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 23 июля для Дев
День – благо, он выходной – желательно посвятить наведению порядка в окружающем вас пространстве: прежде всего речь пойдет о вашем жилье, но можно также – во дворе или на лестнице.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 23 июля для Весов
Несмотря на выходной день, сегодня не только можно, но и нужно заняться работой – точнее, подготовкой к решению профессиональных вопросов, над которыми надо будет работать уже завтра.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 23 июля для Скорпионов
День – как и положено выходному – необходимо посвятить отдыху, причем, чем активнее он будет, тем лучше: вам необходимо выплеснуть энергию, которая может буквально распирать вас изнутри.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 23 июля для Стрельцов
Постарайтесь не спешить с решительными шагами, касающимися отношений с близким человеком: уже завтра вы, возможно, передумаете с ним расставаться, а отыграть ситуацию назад уже не удастся.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 23 июля для Козерогов
Будьте добрее по отношению к близким людям: сегодня они – как никогда – будут нуждаться к моральной поддержке, постарайтесь оказать им ее в полной мере – вам за это воздастся.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 23 июля для Водолеев
Силы – как моральные, так и физические, которых у вас сегодня будет в избытке, нельзя тратить на пустое времяпрепровождение: любое – даже не самое значительное дело – куда лучше безделья.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 23 июля для Рыб
Сегодня вы – в силу отпущенных звездами красноречия и убедительности – сможете склонить на свою сторону кого угодно: постарайтесь не пользоваться этими качествами во вред другим людям.
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