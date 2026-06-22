Гороскоп на 23 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нас будут одолевать страхи и тревоги.

Розы / © ТСН

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Мрачные мысли могут искажать наш взгляд на мир и рождать разного рода мании и фобии, которые плохо отразятся на настроении и восприятии мира в целом.

Но есть и хорошие новости: лучшим им противодействием является любимое занятие и позитивное мышление.

Правда, как первое, так и второе потребует определенных усилий, но и результат окажется во всех отношениях приятным и оптимистичным — он позволит пройти нынешний лунные сутки без соответствующих им потерь.

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Овен

День, когда звезды советуют представителям очищать организм — как на физическом, так и на ментальном уровне: детокс-диета, травяные чаи, СПА-процедуры, медитация — уже завтра вы будете другим человеком.

Телец

Не стоит реагировать агрессией на чужую агрессию — всплеск негативных эмоций «вытянет» из вас энергию и лишит моральных и физических сил, поэтому лучше проигнорировать токсичных собеседников.

Близнецы

Сны, которые можно будет увидеть нынешней ночью, не имеют ничего общего с реальностью, так что не стоит делать их них трагедию: переживая по этому поводу — вы просто испортите себе хороший день.

Рак

Нежелательно брать на себя обязанности других людей — коллег ил близких, лаже если вас очень об этом попросят: велик риск того что они сядут вам на голову и начнут регулярно и бессовестно пользоваться вашей добротой.

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Лев

Критику со стороны ближайшего окружения необходимо разделить на две части — конструктивную и формальную: к первой рекомендуется прислушаться, вторую можно без зазрения совести пропустить мимо ушей.

Дева

От плохого настроения поможет избавиться работа: чем больше профессиональных дел вы запланируете на это время, тем легче вам будет реагировать на возможный негатив, да и время пролетит гораздо быстрее.

Весы

В этот день легко стать жертвой мошенников, поэтому важно следить за своими вещами в общественных местах и быть максимально внимательными, снимая деньги в банкомате или оплачивая купленные товары.

Скорпион

День принесет склонность к самокритике, что само по себе неплохо, но ругая себя за ошибки и недостатки, главное, не переборщить: конструктивный «разбор полетов» не должен иметь ничего общего с самоедством.

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Стрелец

Причиной необъяснимой тревоги может стать избыток энергии, которая будет переполнять вас в это время — лучшим способом успокоиться и обрести душевное равновесие любимое занятие, особенно связанное с творчеством.

Козерог

Необходимость отдыха назрела давно, и, если отправиться в отпуск пока не получается, постарайтесь хотя бы выбраться к ближайшему лесу, водоему или прогуляться по расположенному неподалеку от дома парку.

Водолей

Размолвка с близким человеком, произошедшая в этот день, может привести к длительному конфликту, поэтому необходимо максимально сократить общение с окружающими, а в некоторых случаях и вовсе от него отказаться.

Рыбы

Какими бы заманчивыми условиями вас ни соблазняли, обещая солидный доход за незначительные и необременительные действия, не втягивайтесь в авантюру — вы рискуете потерять гораздо больше, чем заработать.

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