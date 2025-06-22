Гороскоп на 23 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя терять ни минуты

Гороскоп на 23 июня / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Необходимо избегать пустых разговоров, не имеющих отношения к решению профессиональных задач телефонных звонков, общения в социальных сетях. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­О каждой потерянной даром минуте вы впоследствии придется пожалеть, так что стоит заранее позаботиться о том, чтобы подобного не произошло.

Не стоит также пытаться решить давнюю — и сложную — проблему исключительно собственными силами: возможно, нужно переложить хотя б часть ответственности на Вселенную: ей решить любой вопрос ничего не стоит.

Овен

В работе и бизнесе дела будут идти гладко, без препятствий и осложнений, стоит воспользоваться благоприятным периодом, чтобы решить серьезные вопросы, до которых до сих пор — по разным починам — не доходили руки.

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Телец

День, когда не стоит тратить время на мелкие, незначительные дела, можно — и нужно — заниматься только реализацией грандиозных проектов — в это время вы будете двигаться вперед семимильными шагами.

Близнецы

Под запретом находятся любые волнения — это может негативно сказаться на реении профессиональных вопросов, поэтому необходимо максимально отключить эмоции и не реагировать на возможные провокации.

Рак

Думая о хорошем, обращайте внимание на мысли, приходящие в голову — они могут стать ценным советом, который поможет понять, как поступить в сложной житейской или профессиональной ситуации.

Лев

Очень важно уделить время — если не весь день, то хотя бы его часть — своим друзьям и близким людям: общение с ними поможет вам сбросить накопившийся груз негатива и настроиться исключительно на хорошее.

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Дева

Решение профессиональных вопросов лучше отложить на пару дней, а освободившееся время, несмотря на понедельник, посвятить отдыху — например, своему хобби, которое неизменно настраивает вас на позитив.

Весы

Похоже, пришло время расстаться с людьми, общение с которыми ничего не дает ни уму, ни сердцу — можно не опасться, что вы в результате можете остаться в одиночестве: на место ушедших друзей придут новые.

Скорпион

Не стоит идти на поводу у своих — разгулявшихся — эмоций: даже если речь идет о личных отношениях, лучше проявить сдержанность, в противном случае окружающие могут неправильно вас понять и обидеться.

Стрелец

Звезды советуют вам быть максимально внимательными к своей интуиции — она зря предупреждать не станет: если у вас к какому-нибудь делу, не будет лежать душа, откажитесь — проку от него все равно не будет.

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Козерог

Выбирая между физическим и умственным трудом, остановитесь на последнем: энергии дня окажутся причиной того, что все предметы будут буквально валиться из рук, а вот мозги станут работать исправно.

Водолей

Чем бы вы ни занимались в это время, постарайтесь не перетруждаться: энергии вам отмерено немного, а слабость, которая может накрыть в результате, сделает невозможными даже элементарные действия.

Рыбы

Особого внимания потребуют пожилые родственники — если тотальная занятость не позволит навестить их, постарайтесь пообщаться с ними по телефону — они высоко оценят вашу заботу и попечение.