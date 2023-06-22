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Гороскоп на 23 июня для всех знаков Зодиака: день работы над ошибками

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 23 июня для всех знаков Зодиака: день работы над ошибками

Гороскоп на 23 июня для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний лунный день не подходит для активных действий, поэтому – по возможности – желательно присоединить его к выходным. 

Ну а чтобы не сидеть без дела, можно заняться тем, на что обычно не хватает времени: рассортировать документы, навести порядок в шкафах, удалив из них вещи, которыми давно никто не пользуется, или уделить время своему хобби. День также благоприятен для анализа совершенных ранее действий, работы над ошибками и составления планов на будущее. 

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 июня для Овнов

Не спешите обижаться на человека, от которого услышите неприятные слова – лучше подумайте о том, какие у него есть для этого основания – возможно, вы сами дали ему весомый повод для критики и претензий. 

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 июня для Тельцов

Постарайтесь никому не давать непрошеных советов, даже если вам покажется, что человек в них нуждается: к вашему величайшему изумлению вместо благодарности он может высказать вам свое недовольство. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 июня для Близнецов

Не стоит бороться за то, на что вы не имеете законного права: даже получив должность, на которую изначально прочили другого сотрудника, вы вряд ли сможете показать нужные результаты и вынуждены будете оставить ее. 

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 июня для Раков

Не стоит навязываться человеку, которому вы не нужны: такие отношения, даже если вам удастся их завести, не принесут радости ни вам, ни ему: не лучше ли обратить внимание на того, кто искренне вас любит. 

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 июня для Львов

Сегодня можно решать любые проблемы, так или иначе связанные с личной жизни: можно как мириться с близким человеком, так и завершать отношения, которые давно перестали радовать обе стороны. 

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 июня для Дев

Несмотря на плохое настроение, которое может сопутствовать вам с самого утра, постарайтесь не обижать людей, которые находятся рядом с вами: поссориться с ними будет гораздо проще, чем впоследствии помириться. 

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 июня для Весов

Не ставьте перед собой цель успеть все, что вы запланировали, это вам все равно не удастся, поэтому желательно сосредоточиться на наиболее важных делах, а остальные оставить на потом. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 июня для Скорпионов

Успех ожидает представителей вашего знака как на работе, так и в личной жизни, поэтому инициативу – чтобы впоследствии не жалеть об упущенных возможностях – желательно проявлять на всех направлениях. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 июня для Стрельцов

Лучшее лекарство от плохого настроения – прогулка на свежем воздухе, например, в ближайшем парке или у водоема, где можно будет не только подышать свежим воздухом, но и освежиться, искупавшись. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 июня для Козерогов

Любые финансовые операции сегодня окажутся успешными, поэтому сегодня можно решать задачи любой степени сложности: заключать договоры, подписывать контракты и проводить переговоры. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 июня для Водолеев

Постарайтесь никому не давать деньги в долг: даже если вы видите, что человек действительно в них нуждается, попросите его подождать хотя бы до завтра, когда обстоятельства для кредита станут более благоприятными. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 июня для Рыб

Любые нынешние поступки и решения необходимо сверять с внутренним голосом: он предостережет от ошибочных действий и подскажет, как поступить, чтобы в любом случае оказаться в выигрыше. 

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Дата публикации
Просмотры
135
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