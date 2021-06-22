Гороскоп на 23 июня для всех знаков Зодиака: день удачных начинаний

День мощной энергетики, побуждающей к активным действиям, направленным на достижение серьезной цели.

Время также благоприятно для новых начинаний в любых сферах жизни – от профессиональной до личной, все они, по свидетельству астрологов, обречены на успех. Правда, при одном условии: они должны быть направлены на созидание, а не разрушение – в таком случае на помощь звезд рассчитывать не придется.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 23 июня для Овнов

День благоприятен для изменения имиджа – похоже, прежний уже перестал устраивать как вас самих, так и вашего работодателя, так что самое время отправиться к парикмахеру и стилисту, которые изменят ваш облик.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 23 июня для Тельцов

Столкнувшись с негативно настроенным по отношению к вам человеком, постарайтесь обойти его стороной, если же такой возможности не будет, переведите его недружественные выпады в шутку – ссора дорого обойдется.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 23 июня для Близнецов

Любые негативные высказывания в ваш адрес будут продиктованы исключительно завистью говорящего, поэтому являются его проблемами – не стоит обращать на них внимания.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 23 июня для Раков

День благоприятен для риска, правда, в умеренной его форме: можно делать ставки на тотализаторе и покупать лотерейные билеты, а вот от езды на запредельной скорости и спортивного экстрима лучше отказаться.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 23 июня для Львов

День, когда желательно пообщаться с родными и друзьями, вот только шумные вечеринки устраивать не стоит – спокойных посиделок с задушевными разговорами будет более чем достаточно.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 23 июня для Дев

Как бы ни сложился ваш день, постарайтесь избегать алкоголя – он может сделать вас чересчур откровенными и разговорчивыми, и вы под влиянием этих качеств выболтаете сведения, которые хотели бы сохранить в тайне.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 23 июня для Весов

День благоприятен для финансовых операций любого масштаба – они обещают быть успешными и в скором времени принесут солидные дивиденды, возможны также неожиданные денежные выплаты.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 23 июня для Скорпионов

Можно отправляться в любые поездки – от командировок до путешествий: если позволит эпидемическая обстановка, можно гулять по чужим – незнакомым – городам и нежиться на пляже у моря или озера.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 23 июня для Стрельцов

Чтобы достичь поставленной цели, придется долго и упорно работать: на манну небесную в данном случае рассчитывать не приходится, зато и результатом вы будете обязаны только себе, а не чужой помощи или случаю.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 23 июня для Козерогов

Несмотря на удачу, которая будет сопутствовать вам сегодня, играть в азартные игры все-таки нежелательно: в результате велика вероятность потерять гораздо больше, чем получить.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 23 июня для Водолеев

День благоприятен для налаживания отношений с людьми, с которыми вы находитесь в состоянии конфликта: сегодня они охотно выслушают ваши аргументы и с готовностью пойдут вам навстречу в вопросе примирения.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 23 июня для Рыб

Главное в этот день – верить в себя и свои силы, без этих качеств вы не сможете осуществить даже самое элементарное действие, не говоря уже о более серьезных поступках, так что желательно "подкачать" самооценку.

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