Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Гороскоп на 23 марта для всех знаков Зодиака: день, когда когда силы зла, выйдут из тьмы

Гороскоп на 23 марта для всех знаков Зодиака: день, когда когда силы зла, выйдут из тьмы

Гороскоп на 23 марта для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

Не самый легкий в энергетическом плане день лунного календаря, когда силы зла, выйдя из тьмы, начинают угрожать силам добра и света.

Несмотря на то, что сил на сопротивление у человека будет немного, идти на поводу у сумрака все же не стоит: если нет возможности делать добро будет достаточно хотя бы просто не делать зла – не умножать его на земле. Если же не удастся последовать этой рекомендации, впоследствии придется отрабатывать карму, которая в таком случае получит жирный минус.           

Овен 

Узнав, что кого-то несправедливо обидели, постарайтесь – или хотя бы попытайтесь – прийти на помощь этому человеку: сегодня не только можно, но и нужно восстанавливать справедливость в отношениях между людьми. 

Телец 

День – благо, он выходной – желательно провести в одиночестве, в противном случае – под влиянием негативных энергий дня – вы можете повести себя неадекватно, обидев даже тех, кого любите. 

Близнецы 

День, когда сил для активных действий найти не удастся, но и бездействовать категорически не рекомендуется – необходимо найти себе приятное и необременительное занятие – например, вспомнить о хобби. 

Рак 

Недоброжелателей, которые захотят испортить вам настроение, сегодня будет предостаточно, но это не значит, что вы должны дать им возможность «поживиться» вашей энергией – просто проигнорируйте их. 

Лев 

Сегодня ваш авторитет необходимо использовать для того, чтобы не дать окружающим вас людям переругаться без надежды на примирение: вам нужно найти слова, которые убедят их в необходимости сдержанности. 

Дева 

Чужие совет сегодня могут оказаться очень даже полезными, поэтому не стоит от них отмахиваться, а вот самим свое мнение другим лучше не навязывать – все равно они к нему не прислушаются. 

Весы 

Заниматься делами – даже если они касаются дома и быта – сегодня нежелательно: сегодня все у вас будет валиться из рук, поэтому велика вероятность что-то сломать, порвать или разбить. 

Скорпион 

Обратите внимание на сны, которые вы увидите нынешней ночью: вряд ли они окажутся вещими в привычном смысле этого слова, но определенную информацию для размышления дадут – проанализируйте ее. 

Стрелец 

Ваша «фирменная» вспыльчивость в этот непростой день может и вовсе возрасти в разы, но только от вас зависит, сможете вы ее обуздать или нет – иначе она может надолго испортить ваши отношения с людьми. 

Козерог 

Сидеть без дела в этот день – впрочем, как и всегда – вы не сможете, поэтому посвятите день подготовке к началу новой рабочей недели: составьте план и тщательно продумайте тактику по выполнению его пунктов. 

Водолей 

Обратите внимание на свое настроение: если в этот день на душе легко, значит, все в вашей жизни движется в верном направлении, если ощущаете тоску и тяжесть, подумайте о том, как вы можете в ней изменить. 

Рыбы 

Принимая важное решение, необходимость которого уже давно назрела, постарайтесь не делать этого впопыхах – в таком состоянии вы можете совершить серьезную ошибку, о которой довольно быстро пожалеете. 

Читайте также:

Китай хочет усадить за переговоры и Украину, и Россию

Китай хочет усадить за переговоры и Украину, и Россию

Похожие темы:

Следующая публикация