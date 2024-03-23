Гороскоп на 23 марта для всех знаков Зодиака: день, когда когда силы зла, выйдут из тьмы

Не самый легкий в энергетическом плане день лунного календаря, когда силы зла, выйдя из тьмы, начинают угрожать силам добра и света.

Несмотря на то, что сил на сопротивление у человека будет немного, идти на поводу у сумрака все же не стоит: если нет возможности делать добро будет достаточно хотя бы просто не делать зла – не умножать его на земле. Если же не удастся последовать этой рекомендации, впоследствии придется отрабатывать карму, которая в таком случае получит жирный минус.

Овен

Узнав, что кого-то несправедливо обидели, постарайтесь – или хотя бы попытайтесь – прийти на помощь этому человеку: сегодня не только можно, но и нужно восстанавливать справедливость в отношениях между людьми.

Телец

День – благо, он выходной – желательно провести в одиночестве, в противном случае – под влиянием негативных энергий дня – вы можете повести себя неадекватно, обидев даже тех, кого любите.

Близнецы

День, когда сил для активных действий найти не удастся, но и бездействовать категорически не рекомендуется – необходимо найти себе приятное и необременительное занятие – например, вспомнить о хобби.

Рак

Недоброжелателей, которые захотят испортить вам настроение, сегодня будет предостаточно, но это не значит, что вы должны дать им возможность «поживиться» вашей энергией – просто проигнорируйте их.

Лев

Сегодня ваш авторитет необходимо использовать для того, чтобы не дать окружающим вас людям переругаться без надежды на примирение: вам нужно найти слова, которые убедят их в необходимости сдержанности.

Дева

Чужие совет сегодня могут оказаться очень даже полезными, поэтому не стоит от них отмахиваться, а вот самим свое мнение другим лучше не навязывать – все равно они к нему не прислушаются.

Весы

Заниматься делами – даже если они касаются дома и быта – сегодня нежелательно: сегодня все у вас будет валиться из рук, поэтому велика вероятность что-то сломать, порвать или разбить.

Скорпион

Обратите внимание на сны, которые вы увидите нынешней ночью: вряд ли они окажутся вещими в привычном смысле этого слова, но определенную информацию для размышления дадут – проанализируйте ее.

Стрелец

Ваша «фирменная» вспыльчивость в этот непростой день может и вовсе возрасти в разы, но только от вас зависит, сможете вы ее обуздать или нет – иначе она может надолго испортить ваши отношения с людьми.

Козерог

Сидеть без дела в этот день – впрочем, как и всегда – вы не сможете, поэтому посвятите день подготовке к началу новой рабочей недели: составьте план и тщательно продумайте тактику по выполнению его пунктов.

Водолей

Обратите внимание на свое настроение: если в этот день на душе легко, значит, все в вашей жизни движется в верном направлении, если ощущаете тоску и тяжесть, подумайте о том, как вы можете в ней изменить.

Рыбы

Принимая важное решение, необходимость которого уже давно назрела, постарайтесь не делать этого впопыхах – в таком состоянии вы можете совершить серьезную ошибку, о которой довольно быстро пожалеете.

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