Гороскоп на 23 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно будет разрушить старое ради нового

День, когда подставленных целей – преимущественно личного характера – можно будет добиться, только разрушив старое ради нового.

День, когда подставленных целей – преимущественно личного характера – можно будет добиться, только разрушив старое ради нового.

Не стоит сохранять то, что уже не представляет никакой ценности и не имеет никакого значения, тормозя при этом движение вперед во всех сферах жизни и деятельности – необходимо вовремя избавляться от балласта и гирь на ногах: налегке гораздо легче достигать поставленных целей.

Овен

Обстоятельства могут сложиться таким образом, что окружающие начнут отговаривать вас от принятого ранее решения: насколько бы логичные и убедительные доводы они ни приводили, настаивайте на своем выборе.

Телец

Звезды настоятельно рекомендуют держать под контролем эмоции: разбушевавшись, вы будете похожи на слона в посудной лавке – согласитесь, не самое приятное зрелище – вряд ли вам захочется так выглядеть.

Близнецы

Не стоит реагировать на услышанные вами слухи и сплетни о самих себе: прежде чем дать волю эмоциям, подумайте о том, зачем, собственно, вам их передали: скорее всего, цель «доброжелателя» – зависть и злоба.

Рак

Причиной конфликтов с другими людьми может стать досадное ощущение взаимного непонимания – не стоит беспокоиться по этому поводу: стена, выросшая в этот день между вами и окружающими, исчезнет уже завтра.

Лев

На агрессию, которую сегодня может демонстрировать вам мир и люди в этот день, не стоит отвечать зеркально: постарайтесь отшутиться или, если не получится, просто проигнорировать чужое недружелюбие.

Дева

Получив интересное предложение – прежде всего, личного свойства – не торопитесь принимать решение: несмотря на кажущуюся однозначность, оно окажется непростым, поэтому велик иск совершить серьезную ошибку.

Весы

Вмешавшись в чужой конфликт, вы рискуете остаться виноватым, поэтому лучше наблюдать за тем, как знакомые вам люди выясняют отношения друг с другом, со стороны – все равно вы ничего поделать не сможете

Скорпион

Не самый лучший день для финансовых операций любого свойства: даже небольшой просчет может повлечь цепную реакцию ошибок, которые – в свою очередь – вместо прибыли принесут ощутимый убыток.

Стрелец

Категорически не рекомендуется посещать места большого скопления людей и, уж тем более, вступать в перепалку с агрессивно настроенными людьми – последствия могут оказаться, мягко говоря, непредсказуемыми.

Козерог

Важно соблюдать умеренность во всем –и общение с окружающими людьми в этом смысле – не исключение лучше всего, провести день в одиночестве – точнее, в компании с хорошей книгой или любимым фильмом.

Водолей

Несмотря на выходной, от походов по магазинам лучше отказаться: что бы вы в результате ни купили, приобретения либо окажется со скрытым браком. Либо никогда вам не пригодятся, так что деньги будут выброшены на ветер.

Рыбы

День, когда истина о том, что слово – не воробей, приобретет для вас особое значение: неосторожно или не вовремя сказанное слово может нанести собеседнику обиду, а вашим с ним отношениям – серьезный вред.

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