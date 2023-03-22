Гороскоп на 23 марта для всех знаков Зодиака: день, когда все будут раздражены и агрессивны

День, в течение которого раздражительными и агрессивными могут стать даже самые спокойные и уравновешенные люди.

Всему виной – мощный поток негативной энергии, который снизойдет на каждого из нас. Но решить связанную с ним проблему не так сложно, как может показаться на первый взгляд: достаточно отвлечься от всего, что вызывает отрицательные эмоции, и сосредоточиться на работе – сил хватит даже на выполнение самых сложных профессиональных задач.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 марта для Овнов

Головная боль, которая может досаждать вам в этот день, свидетельствует о том, что в последнее время вы много работаете и мало отдыхаете – постарайтесь хотя бы сегодня найти время для передышки.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 марта для Тельцов

Неосторожные, сказанные в запале слова вполне могут стать причиной серьезной ссоры, а то и разрыва с близким человеком: подумайте о том, стоит ли такого результата ваша несдержанность?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 марта для Близнецов

Сегодня, как никогда, необходимо тщательно планировать все свои действия, в противном случае космическая энергия будет "разрывать" вас на части, заставляя действовать в противоположных направлениях.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 марта для Раков

Представители знака слишком часто блокируют негативные эмоции внутри, не давая им выходить наружу, и такая привычка может довести их до нервного срыва – сегодня не нужно стесняться проявлять свои чувства.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 марта для Львов

Неуверенность в себе – редкий "диагноз" для представителей вашего – самоуверенного – знака, но именно сегодня он может вас настичь: "лечить" такое состояние необходимо, сознательно повышая самооценку.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 марта для Дев

Любой конфликт, к которому вы сегодня – нечаянно или осознанно – можете иметь отношение, необходимо решить миром, в противном случае со временем он аукнется вам не лучшим образом.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 марта для Весов

День, когда нужно думать не о других, а о себе, иначе можно упустить важный момент, который позволит решить важный жизненный или профессиональный вопрос – жаль будет упустить счастливый шанс.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 марта для Скорпионов

Если вы будете искать проблемы на свою голову, вы их несомненно найдете, поэтому будет лучше провести день в одиночестве и отказаться от активных действий, особенно в том, что будет касаться общения с людьми.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 марта для Стрельцов

Если не взять эмоции – причем как негативного, так и позитивного свойства – под контроль, можно будет считать день потерянным: вы собьетесь с присущего вам делового ритма и не успеете сделать все, что запланировали.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 марта для Козерогов

Нельзя допускать зло не только в поступках и словах, но и в мыслях: сегодня оно не заставит себя долго ждать – максимально быстро вернется к вам бумерангом, поэтому, образно говоря, не стоит рыть никому яму.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 марта для Водолеев

Сны нынешней ночи дадут вам прямую подсказку относительно того, от кого из окружающих вас людей можно ждать удара в спину – примите меры, которые позволят вам избежать такого развития событий.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 марта для Рыб

Несмотря на избыток энергии, не стоит хвататься за все дела сразу, поскольку никакой пользы от такого разброса сил не будет: необходимо выстроить выполняемые задачи по принципу приоритетности.

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