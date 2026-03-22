Гороскоп на 23 марта для всех знаков Зодиака: день, когда жизнь может измениться кардинальным образом

Весенние цветы / © Credits

Можно ставить перед собой любые — самые сложные и грандиозные — цели, но достичь их можно будет только при условии активных действий — на то, что все сложится само собой, не приходится.

А вот от принятия важных решений лучше отказаться — слишком велик риск ошибки, которую, к тому же, еще и не удастся исправить.

Овен

Чем бы вы в этот день ни занимались, помните: главное условие профессионального, финансового и бизнес-успеха — уверенность в себе, своих силах и намерениях, без нее даже браться ни за что не стоит.

Телец

Заподозрив близкого человека в нехорошем — направленном против вас — поступке сначала все тщательно разузнайте и проанализируйте — в таком случае, возможно, факты не подтвердятся и обижаться не придется.

Близнецы

Зайдя в тупик в решении профессионального вопроса, главное — не окропиться и «отмотать» ленту связанных с этим проектом событий назад: скорее всего, вы найдете точку, после которой все пошло не так, как надо.

Рак

В последнее время вы расслабились, из-за чего начала страдать работа: похоже, пришла пора дисциплинироваться и перейти к активным действиям: понедельник — лучшее время для того, чтобы начать все с чистого листа.

Лев

Помощь, которую сегодня необходимо оказать кому-то из окружающих окажется не только — и не столько — материального, сколько морального свойства, именно в ней человек будет нуждаться особенно сильно.

Дева

С плохим настроением, которое сегодня может накрыть представителей знака… бороться не стоит: звезды советуют вам погрустить в свое удовольствие, а вот искать повод для радости искусственно, не стоит.

Весы

Нежелательно отзеркаливать чужой негатив, отвечать грубостью на грубость и агрессией на агрессию: таким образом можно запустить цепную зла, остановить которую — при всем желании — получится не сразу.

Скорпион

Если вы не будете чувствовать в себе достаточно сил, чтобы не наговорить неприятному вам человеку массу «любезностей», лучше вообще с ним не общаться — не стоит доводить банальную неприязнь до уровня вражды.

Стрелец

Согласно китайской народной мудрости, даже самая длинная дорога начинается с первого шага, поэтому, двигаясь к поставленной цели надо отважиться и шагнуть вперед, а дальше все сложится само по себе.

Козерог

Даже если вам покажется, что вы остались один на один с требующей немедленного решения проблемой, на самом деле это не так, главное — попросить о помощи: вас удивит количество человек, готовых ее оказать.

Водолей

Ощущение, чо вы достигли своего профессионального — и творческого — потолка, обманчиво: у вас есть ного идей, над которыми не только можно, но и нужно работать, так что отбросьте в сторону хандру и приступайте к делу.

Рыбы

Думая о близких людях и оказывая им всемерную помощь, не стоит забывать и о себе, тем более, что сегодня для этого сложатся благоприятные обстоятельства: пока другие работают, возьмите отгул и отдохните.

