Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака: день кардинальных перемен во всех сферах жизни

День кардинальных перемен во всех сферах, которые окажутся благоприятными только в том случае, если будут продуманы.
На экспромт и импровизацию рассчитывать не следует – какой-нибудь неучтенный фактор смажет всю картину и добиться поставленной цели не удастся. В этот день также не стоит никому мстить: даже если человек заслужил свой бумеранг, самостоятельно трудиться не стоит – имеет смысл подождать, пока им отомстит сама жизнь.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 23 мая для Овнов
Не стоит дожидаться, пока родные люди начнут предпринимать колоссальные усилия для того, чтобы обратить на себя ваше внимание – позвоните им сами, а еще лучше – навестите их.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 23 мая для Тельцов
С деньгами желательно обращаться максимально осторожно: скорее всего, без большей части приобретенных сегодня вещей вполне можно будет обойтись, поэтому не стоит тратить на них честно заработанные средства.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 23 мая для Близнецов
Обращайте внимание на знаки, которые сегодня – при помощи Вселенной – будет посылать вам подсознание: в них заключены ответы на важные вопросы – другим способом их получить затруднительно.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 23 мая для Раков
День, когда не стоит у кого-то что-то брать – причем, качается это не только денег, но и любых предметов – например, одежды или лакомств: вы не сможете отблагодарить человека, который вам поможет.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 23 мая для Львов
Нежелательно никого обвинять в своих ошибках: чем быстрее вы поймете, что сами являетесь их источником, тем будет лучше прежде всего для вас самих – так можно будет легко выйти на правильный путь.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 23 мая для Дев
За качеством и свежестью употребляемых в пищу продуктов необходимо следить всегда, но в этот день – особенно: слишком велик риск пищевых отравлений, которые могут привести к неприятным последствиям.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 23 мая для Весов
Нежелательно вмешиваться в конфликты на работе, которые ведет одна группировка коллег против других: вы не сможете сориентироваться в хитросплетениях интриг, а потому окажетесь виноватыми перед всеми.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 23 мая для Скорпионов
На любую критику, которые вы можете услышать в этот день, с чьей бы стороны она не исходила, необходимо реагировать конструктивно: понять, в чем заключается проблема, и ликвидировать ее.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 23 мая для Стрельцов
Не стоит обращать внимание на советы, которые вы сегодня услышите, особенно если их решат высказать малознакомые вам люди: подумайте о том, в чем в данном случае состоит их собственный интерес?
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 23 мая для Козерогов
Не спешите работать за себя и за того парня – точнее, за своих коллег: ни моральной, ни материальной благодарности за свой труд вы все равно не получите, только даром потратите время и силы.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 23 мая для Водолеев
Категорическим табу являются не только злые слова, но и недобрые мысли в адрес кого бы то ни было: даже если человек поступил с вами не лучшим образом, не испытывайте на себе закон бумеранга.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 23 мая для Рыб
День благоприятен для общения с друзьями: если вам не удастся встретиться с ними, пообщайтесь хотя бы по телефону или в мессенджере – такой разговор благоприятно скажется на вашем душевном состоянии.
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