Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака: день кардинальных перемен во всех сферах жизни

День кардинальных перемен во всех сферах, которые окажутся благоприятными только в том случае, если будут продуманы.

На экспромт и импровизацию рассчитывать не следует – какой-нибудь неучтенный фактор смажет всю картину и добиться поставленной цели не удастся. В этот день также не стоит никому мстить: даже если человек заслужил свой бумеранг, самостоятельно трудиться не стоит – имеет смысл подождать, пока им отомстит сама жизнь.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 мая для Овнов

Не стоит дожидаться, пока родные люди начнут предпринимать колоссальные усилия для того, чтобы обратить на себя ваше внимание – позвоните им сами, а еще лучше – навестите их.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 мая для Тельцов

С деньгами желательно обращаться максимально осторожно: скорее всего, без большей части приобретенных сегодня вещей вполне можно будет обойтись, поэтому не стоит тратить на них честно заработанные средства.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 мая для Близнецов

Обращайте внимание на знаки, которые сегодня – при помощи Вселенной – будет посылать вам подсознание: в них заключены ответы на важные вопросы – другим способом их получить затруднительно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 мая для Раков

День, когда не стоит у кого-то что-то брать – причем, качается это не только денег, но и любых предметов – например, одежды или лакомств: вы не сможете отблагодарить человека, который вам поможет.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 мая для Львов

Нежелательно никого обвинять в своих ошибках: чем быстрее вы поймете, что сами являетесь их источником, тем будет лучше прежде всего для вас самих – так можно будет легко выйти на правильный путь.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 мая для Дев

За качеством и свежестью употребляемых в пищу продуктов необходимо следить всегда, но в этот день – особенно: слишком велик риск пищевых отравлений, которые могут привести к неприятным последствиям.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 мая для Весов

Нежелательно вмешиваться в конфликты на работе, которые ведет одна группировка коллег против других: вы не сможете сориентироваться в хитросплетениях интриг, а потому окажетесь виноватыми перед всеми.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 мая для Скорпионов

На любую критику, которые вы можете услышать в этот день, с чьей бы стороны она не исходила, необходимо реагировать конструктивно: понять, в чем заключается проблема, и ликвидировать ее.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 мая для Стрельцов

Не стоит обращать внимание на советы, которые вы сегодня услышите, особенно если их решат высказать малознакомые вам люди: подумайте о том, в чем в данном случае состоит их собственный интерес?

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 мая для Козерогов

Не спешите работать за себя и за того парня – точнее, за своих коллег: ни моральной, ни материальной благодарности за свой труд вы все равно не получите, только даром потратите время и силы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 мая для Водолеев

Категорическим табу являются не только злые слова, но и недобрые мысли в адрес кого бы то ни было: даже если человек поступил с вами не лучшим образом, не испытывайте на себе закон бумеранга.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 мая для Рыб

День благоприятен для общения с друзьями: если вам не удастся встретиться с ними, пообщайтесь хотя бы по телефону или в мессенджере – такой разговор благоприятно скажется на вашем душевном состоянии.

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