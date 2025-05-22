Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака: день, когда негативные эмоции могут привести к ссорам и скандалам

Гороскоп на 23 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Лучше всего провести день в одиночестве, если такой возможности не будет, то нужно хотя бы постараться сократить общение с окружающими — как близкими людьми, так и коллегами или знакомыми: испорченные отношения удастся восстановить нескоро. Хвастаться своими достижениями в расчете получить чье-то одобрение — любимого человека или начальства — нежелательно. Во-первых, это будет выглядеть как минимум нескромно, а во-вторых, так легко можно будет сглазить свою удачу.

Овен

День благоприятен для финансовых сделок, так что, если вы собираетесь подписать выгодный договор или приобрести что-то ценное, лучшего времени вам не найти — удача в любом случае будет на вашей стороне.

Телец

Самое важное в этот день — держать под контролем негативные эмоции, которые будут буквально выплескиваться в окружающий вас мир: увы, никому кроме вас они вреда не принесут, поэтому нужно беречь нервы.

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Близнецы

Токсичных людей нужно опасаться всегда, но сегодня — особенно: устроив ссору на пустом месте, они просто заберут вашу энергию, которую можно было бы направить на достижение других — более важных — целей.

Рак

В отношениях с любимым человеком сегодня — и всегда! — важно не обращать внимания на мелочи, которые могут вас раздражать: вряд ли вы готовы расстаться с ним по не заслуживающей внимания причине.

Лев

Составляя планы на будущее, обязательно фиксируйте все свои идеи, среди которых будут по-настоящему ценные, на бумаге — в таком случае вы точно их не забудете, а со временем сможете воплотить их в жизнь.

Дева

Решение рабочих вопросов рекомендуется отложить хотя бы на пару дней, а еще лучше — до начала следующей недели, сегодня проку от таких действий все равно не будет, так что не стоит тратить свое время и силы понапрасну.

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Весы

Сегодня слишком велик риск получить травму на восстановление после которой может уйти масса времени и средств, поэтому главное — соблюдать осторожность: смотреть под ноги, отказаться от занятий спортом.

Скорпион

Как бы вы ни были заняты, постарайтесь найти время для пожилых родственников — подарив им внимание, взамен вы получите бесценные советы, которые помогут вам в сложившейся жизненной ситуации.

Стрелец

Не стоит решать важный вопрос при помощи доводов рассудка, взвешивая все вероятные «за» и «против», вместо этого прислушаетесь к тому, что скажет вам интуиция, и действуйте в соответствии с его подсказками.

Козерог

Общения с токсичными людьми нужно избегать всегда, но в этот день — особенно: негативные эмоции, которыми они снабдят вас, как говорится, от души, разрушит все планы, которые вы наметили себе с самого утра.

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Водолей

Велика вероятность появления в вашей жизни человека, сыграет в ней важную роль — он не только станет вам хорошим другом, но и поспособствует улучшению вашего материального благосостояния.

Рыбы

Будьте осторожны с людьми, которые время от времени провоцируют вас на негативные эмоции: сегодня они — в самое неподходящее время — постараются сделать это в очередной раз, лишив вас делового настроя.

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