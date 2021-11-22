Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда можно изменить судьбу

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда можно изменить судьбу

День, когда Вселенная и подсознание могут посылать знаки, которые призваны корректировать поведение и тем самым изменить судьбу.

Впрочем, если ничего подобного разглядеть не удастся, можно взять бразды правления своей жизнью в собственные руки: проанализировать победы и провалы последнего времени, сделать из них выводы и учитывать их в будущем.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 ноября для Овнов

Сегодня звезды предостерегают вас от легковерия: ввести вас в заблуждение в это время поневоле могут даже хорошо знакомые вам люди, поэтому любые факты и данные необходимо перепроверять.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 ноября для Тельцов

Не стоит никого обманывать, даже если вам будет казаться, что вы лжете во спасение: на самом деле при помощи недостойных средств еще никого не удалось спасти, так что не стоит рисковать отношениями.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 ноября для Близнецов

День, когда могут активизироваться тайные или явные недоброжелатели, на которых не стоит обращать внимания: их злобствование не нанесет вам ущерба, так что не стоит тратить драгоценные нервные клетки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 ноября для Раков

Реализацию серьезных профессиональных проектов лучше отложить на непродолжительное время: особой погоды отсрочка не сделает, а вы получите шанс выбрать более благоприятную дату для своих начинаний.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 ноября для Львов

Не торопитесь оформлять важные документы, особенно если они будут касаться финансовых вопросов или оформления недвижимости: малейшей опечатки будет достаточно, чтобы вместо прибыли получить убыток.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 ноября для Дев

Нежелательно назначать на этот день свидание с любимым человеком: велика вероятность внезапной и серьезной ссоры, выйти из которой будет не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 ноября для Весов

Необходимо максимум времени посвятить пребыванию на свежем воздухе: прогулки в парке или по улицам города не только благоприятно скажутся на самочувствии, но и поднимут настроение.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 ноября для Скорпионов

Внимание со стороны противоположного пола будет вполне вами заслужено – главное, воспринимать их доброжелательно, но и только – в противном случае рискуете запутаться в большом количестве поклонников.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 ноября для Стрельцов

Лень и апатию, которые весьма вероятны в этот день, необходимо гнать, как говорят в таких случаях, поганой метлой: активная работа – единственный способ поднять себе настроение.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 ноября для Козерогов

Девиз представителей вашего знака – "Я использую" – не стоит воспринимать буквально: окружающим вас людям вряд ли понравится тот факт, что ими манипулирую в собственных корыстных интересах.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 ноября для Водолеев

День, когда главной вашей проблемой станет отсутствие взаимопонимания с окружающими вас людьми: тем, кому это при всем желании не удастся, лучше на время стать добровольным затворником.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 ноября для Рыб

Раздражение, которое вы будете испытывать по отношению к другим людям, будет предопределено недовольством самими собой – решив эту проблему, вы избавитесь от негатива во взгляде на окружающий мир.

Читайте также: