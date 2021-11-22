Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда можно изменить судьбу

День, когда Вселенная и подсознание могут посылать знаки, которые призваны корректировать поведение и тем самым изменить судьбу.
Впрочем, если ничего подобного разглядеть не удастся, можно взять бразды правления своей жизнью в собственные руки: проанализировать победы и провалы последнего времени, сделать из них выводы и учитывать их в будущем.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 23 ноября для Овнов
Сегодня звезды предостерегают вас от легковерия: ввести вас в заблуждение в это время поневоле могут даже хорошо знакомые вам люди, поэтому любые факты и данные необходимо перепроверять.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 23 ноября для Тельцов
Не стоит никого обманывать, даже если вам будет казаться, что вы лжете во спасение: на самом деле при помощи недостойных средств еще никого не удалось спасти, так что не стоит рисковать отношениями.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 23 ноября для Близнецов
День, когда могут активизироваться тайные или явные недоброжелатели, на которых не стоит обращать внимания: их злобствование не нанесет вам ущерба, так что не стоит тратить драгоценные нервные клетки.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 23 ноября для Раков
Реализацию серьезных профессиональных проектов лучше отложить на непродолжительное время: особой погоды отсрочка не сделает, а вы получите шанс выбрать более благоприятную дату для своих начинаний.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 23 ноября для Львов
Не торопитесь оформлять важные документы, особенно если они будут касаться финансовых вопросов или оформления недвижимости: малейшей опечатки будет достаточно, чтобы вместо прибыли получить убыток.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 23 ноября для Дев
Нежелательно назначать на этот день свидание с любимым человеком: велика вероятность внезапной и серьезной ссоры, выйти из которой будет не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 23 ноября для Весов
Необходимо максимум времени посвятить пребыванию на свежем воздухе: прогулки в парке или по улицам города не только благоприятно скажутся на самочувствии, но и поднимут настроение.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 23 ноября для Скорпионов
Внимание со стороны противоположного пола будет вполне вами заслужено – главное, воспринимать их доброжелательно, но и только – в противном случае рискуете запутаться в большом количестве поклонников.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 23 ноября для Стрельцов
Лень и апатию, которые весьма вероятны в этот день, необходимо гнать, как говорят в таких случаях, поганой метлой: активная работа – единственный способ поднять себе настроение.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 23 ноября для Козерогов
Девиз представителей вашего знака – "Я использую" – не стоит воспринимать буквально: окружающим вас людям вряд ли понравится тот факт, что ими манипулирую в собственных корыстных интересах.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 23 ноября для Водолеев
День, когда главной вашей проблемой станет отсутствие взаимопонимания с окружающими вас людьми: тем, кому это при всем желании не удастся, лучше на время стать добровольным затворником.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 23 ноября для Рыб
Раздражение, которое вы будете испытывать по отношению к другим людям, будет предопределено недовольством самими собой – решив эту проблему, вы избавитесь от негатива во взгляде на окружающий мир.
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