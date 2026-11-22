- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 204
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем беззащитны против сил зла
День, когда мы становимся беззащитным перед силами зла, которые сегодня могут быть особенно сильными.
Наружу могут выйти негативные качества, которые в другое время мы тщательно скрываем от окружающих, к тому же, велика вероятность ослабить самоконтроль, попасть под чужое влияние и, как следствие, стать жертвой мошенников.
Чтобы избежать такого жизненного сценария, желательно как можно меньше общаться с кем бы то ни было, а еще лучше — и вовсе не выходить из дома.
Овен
Успеха удастся достичь только тем, кто, как и положено в понедельник, с утра составит подробный = детальный — и план и будет скрупулезно следовать ему, не отвлекаясь на решение второстепенных вопросов.
Телец
Даже если у вас есть максимально уважительный повод для того, чтобы хотя бы пригубить алкоголь, сегодня этого лучше не делать: это нарушит все ваши планы, причем, не только профессиональные или деловые, но и личные. .
Близнецы
Достичь серьезных профессиональных результатов смогут только те представители знака, кто хорошо представляет себе, чего именно хочет достичь, остальные будут рискуют метаться от одной цели к другой.
Рак
С плохим настроением, которое может «накрыть» вас с самого утра, необходимо бороться теми способами, которые вы считаете наиболее результативными лично для себя, иначе негативный взгляд на мир испортит ваш день.
Лев
День категорически не подходит для любых — но, особенно, крупных –финансовых операций, если, конечно, вы не хотите стать жертвой мошенников и бездарно потерять все, что имеете на сегодняшний день.
Дева
Нежелательно обсуждать свои перспективные профессиональные идеи с окружающими вас людьми, если, конечно, вы не хотите, чтобы коварные коллеги присвоили их сеье и воплотили в жизнь вместо вас.
Весы
Накопившееся к этому времени недовольство собой и жизнью в целом может — неожиданно для вас самих — выплеснуться на близких людей, потому что они всегда находятся под рукой — важно контролировать свои эмоции.
Скорпион
Браться за новое увлекательное дело нужно только в том случае, если вы уверены, что вам хватит сил на длительную дистанцию: работать придется долго и упорно, так что необходимо все рассчитать.
Стрелец
Услышав резкость или двусмысленную шутку, не торопитесь принимать ее на свой счет: скорее всего, речь идет о ком-то другом, а вы — из-за своей вспыльчивости — зря наброситесь на человека, который ни в чем не виноват.
Козерог
Не стоит легкомысленно и безрассудно ополчаться на зло и, уж тем более, объявлять ему войну: оно сегодня настолько сильно, что велик риск пострадать — лучше отойти в сторону и подождать, пока оно ослабеет.
Водолей
В этот день вы сможете стать свидетелем того, что в жизни все-таки существует справедливость: человек, обидевший вас, практически сразу же получит по заслугам, но радоваться этому звезды вам не советуют.
Рыбы
Крупные финансовые операции сегодня находятся под строжайшим запретом: вместо ожидаемой прибыли они могут принести убытки, так что рекомендуется с ними повременить, отложив хотя бы на день-два.
Читайте также:
Украина на пороге большого расцвета: три возвращения Юпитера и новый 12-летний цикл
Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2026 года для всех 12 знаков