Осенний пейзаж / © Credits

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Наружу могут выйти негативные качества, которые в другое время мы тщательно скрываем от окружающих, к тому же, велика вероятность ослабить самоконтроль, попасть под чужое влияние и, как следствие, стать жертвой мошенников.

Чтобы избежать такого жизненного сценария, желательно как можно меньше общаться с кем бы то ни было, а еще лучше — и вовсе не выходить из дома.

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Овен

Успеха удастся достичь только тем, кто, как и положено в понедельник, с утра составит подробный = детальный — и план и будет скрупулезно следовать ему, не отвлекаясь на решение второстепенных вопросов.

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Телец

Даже если у вас есть максимально уважительный повод для того, чтобы хотя бы пригубить алкоголь, сегодня этого лучше не делать: это нарушит все ваши планы, причем, не только профессиональные или деловые, но и личные. .

Близнецы

Достичь серьезных профессиональных результатов смогут только те представители знака, кто хорошо представляет себе, чего именно хочет достичь, остальные будут рискуют метаться от одной цели к другой.

Рак

С плохим настроением, которое может «накрыть» вас с самого утра, необходимо бороться теми способами, которые вы считаете наиболее результативными лично для себя, иначе негативный взгляд на мир испортит ваш день.

Лев

День категорически не подходит для любых — но, особенно, крупных –финансовых операций, если, конечно, вы не хотите стать жертвой мошенников и бездарно потерять все, что имеете на сегодняшний день.

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Дева

Нежелательно обсуждать свои перспективные профессиональные идеи с окружающими вас людьми, если, конечно, вы не хотите, чтобы коварные коллеги присвоили их сеье и воплотили в жизнь вместо вас.

Весы

Накопившееся к этому времени недовольство собой и жизнью в целом может — неожиданно для вас самих — выплеснуться на близких людей, потому что они всегда находятся под рукой — важно контролировать свои эмоции.

Скорпион

Браться за новое увлекательное дело нужно только в том случае, если вы уверены, что вам хватит сил на длительную дистанцию: работать придется долго и упорно, так что необходимо все рассчитать.

Стрелец

Услышав резкость или двусмысленную шутку, не торопитесь принимать ее на свой счет: скорее всего, речь идет о ком-то другом, а вы — из-за своей вспыльчивости — зря наброситесь на человека, который ни в чем не виноват.

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Козерог

Не стоит легкомысленно и безрассудно ополчаться на зло и, уж тем более, объявлять ему войну: оно сегодня настолько сильно, что велик риск пострадать — лучше отойти в сторону и подождать, пока оно ослабеет.

Водолей

В этот день вы сможете стать свидетелем того, что в жизни все-таки существует справедливость: человек, обидевший вас, практически сразу же получит по заслугам, но радоваться этому звезды вам не советуют.

Рыбы

Крупные финансовые операции сегодня находятся под строжайшим запретом: вместо ожидаемой прибыли они могут принести убытки, так что рекомендуется с ними повременить, отложив хотя бы на день-два.

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