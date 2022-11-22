Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя впускать в себя негатив

День, когда ни к коем случае нельзя впускать в себя негатив, какой бы облик – а он может быть привлекательным – он ни принял.

Зло не должно быть направлено как наружу, так и вовне: нельзя задумывать что-либо плохое против других людей и заниматься самокритикой, высказывать недобрые пожелания в адрес окружающих и обвинять себя в сложившейся жизненной ситуации, думать плохо о себе и людях вокруг. Те, кому удастся уберечь себя от негативных мыслей, слов, эмоций и действий, уже к вечеру почувствуют невероятное моральное облегчение, ведь они выдержали испытание, которому подвергли их звезды.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 ноября для Овнов

Постарайтесь не участвовать в спорах, даже если тема вас заинтересует или взволнует: велика вероятность того, что вы не сможете сдержать эмоции, а они, как известно, являются не лучшим доказательством правоты.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 ноября для Тельцов

Не стоит "подстегивать" организм, заставляя его работать при помощи энергетических напитков или десятой по счету чашки кофе: смиритесь с тем, что энергия сегодня слабовата, и не ставьте перед собой грандиозных целей.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 ноября для Близнецов

Представителям вашего знака сегодня важно удерживать себя от негативных слов и мыслей: в скором времени они могут материализоваться, принеся кому-то зло, а там и до прилета энергетического бумеранга недалеко.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 ноября для Раков

Не стоит браться за реализацию сложных профессиональных проектов: на вашем пути может обнаружиться масса препятствий, которые трудно будет определить на первый – поверхностный – взгляд.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 ноября для Львов

Конфликты между близкими могут всерьез усложнить вашу жизнь, поэтому в ваших интересах развести их в разные стороны, как боксеров на ринге: найдите каждому занятие, которое займет их, пока они не успокоятся.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 ноября для Дев

На критические замечания знакомых – и особенно незнакомых – вам людей реагировать категорически не рекомендуется: к вашим реальным достоинствам и недостаткам они не имеют ни малейшего отношения.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 ноября для Весов

Нежелательно даже слушать сплетни, которыми будут делиться ваши коллеги, а уж участвовать в интригах и подковерных играх и вовсе недопустимо: помните, что вам с этими людьми предстоит работать и впредь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 ноября для Скорпионов

Нервное напряжение, которое может ощущаться с самого утра, необходимо снимать при помощи любимого занятия, главное – найти для него время в своем насыщенном профессиональном графике.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 ноября для Стрельцов

Сегодня отдыхать нужно, меняя род деятельности: устав от умственной работы, займитесь физической – например, вымойте в доме полы и протрите пыль, а, утомившись, вернитесь к интеллектуальному труду.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 ноября для Козерогов

Избежать нервного срыва, который в этот день вполне вероятен у представителей вашего знака, поможет работа: сосредоточьтесь на ней, да так, чтобы у вас не осталось ни одной свободной минуты.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 ноября для Водолеев

Слабость, которую вы почувствуете с самого утра, обусловлена усталостью: в последнее время вы слишком много работали, поэтому сегодня вам стоит снизить нагрузку, а еще лучше – посвятить день отдыху.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 ноября для Рыб

Нежелательно проводить деловые переговоры: найти общий язык с партнерами не удастся, поэтому вероятность планируемой в результате сделки придется поставить под большое сомнение.

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