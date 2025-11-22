Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно будет выбрать между силами добра и зла

Гороскоп на 23 ноября / © Credits

Принимая решение, нужно будет ответить на самый важный вопрос: на чьей стороне — света или тьмы — вы находитесь, помня при этом об ответственности, которую придется нести в результате.

Нынешние лунные сутки также являются конфликтным, поэтому желательно максимально сдерживаться и не отвечать на провокации грубостью и истерикой.

Овен

Вещий сон, который приснится вам нынешней ночью, не стоит воспринимать буквально — важно уловить смысл подсказки, которую даст вам подсознание, хотя это окажется не так просто, как представится на первый взгляд.

Телец

Как бы сильно ни раздражали вас близкие люди, постарайтесь сдержаться и не показать им всю степень своего неприятия их слов и поступков — уже завтра негатив бесследно улетучится, а испорченные отношения — останутся.

Близнецы

Плохое настроение, которое может накрыть вас с самого утра, несмотря на выходной день, необходимо «лечить» работой, а еще лучше — хобби: и от депрессии избавитесь, и — заодно — в доме идеальный порядок наведете.

Рак

На этот день можно смело назначать любые объяснения с родными, любимыми или друзьями: партнеры охотно пойдут вам навстречу, поэтому желательного консенсуса удастся достичь без особых усилий.

Лев

Важно обращать внимание даже на незначительные «колебания» своего самочувствия — скорее всего, они будут обусловлены долгим отсутствием отыха, поэтому имеет смысл именно на него потратить выходные дни

Дева

Соблазн бросить дело, которое по какой-то причине у вас не получается, будет велик, но поддаваться ему не стоит: приложив совсем немного усилий, вы сможете сдвинуть с места проект, казавшийся вам неподъемным.

Весы

Вокруг вас сегодня будут постоянно вспыхивать конфликты, которые могут задеть близких вам людей, при этом только вы сможете предотвратить их развитие, которое в противном случае приведут к серьезным последствиям.

Скорпион

Важно с максимальным вниманием отнестись к знакам, которые в этот день будут посылать вам высшие силы: такие подсказки помогут вам правильно сориентироваться в сложившейся — непростой — жизненной ситуации.

Стрелец

Не самый лучший день для насилия над собственной личностью: если вам по необъяснимой причине не хочется чего-то делать, стоит прислушаться к внутреннему голосу и заняться тем, что не вызывает у вас отрицания.

Козерог

Необходимо отказаться от общения с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции: толку от таких разговоров не будет, а вот настроение гарантировано испортится — зачем портить себе выходной день?

Водолей

Успех сегодня ждет тех, кто, несмотря на выходной, составит четкий и план действий и будет тщательно его придерживаться, остальные –из-за неорганизованности — не сделают и половины из намеченного.

Рыбы

Энергией, которой в этот день наделят вас на все сто процентов, необходимо распорядиться разумно, распределив ее поровну на все задачи, которые вы поставите перед собой сегодня- даже если они коснуться только быта.

