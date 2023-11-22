Гороскоп на 23 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно запускать бумеранг добра

День благоприятен для решения профессиональных и финансовых вопросов любой сложности – все они обречены на успех.

Также не только можно, но и нужно заниматься благотворительностью: сегодня она принесет не только моральное удовлетворение, что само по себе уже очень важно, но и пользу: бумеранг добра, который никто не отенял, не заставит себя долго ждать.

Овен

Представителям вашего знака этот день, несмотря на его будний статус, нужно посвятить отдыху, в противном случае уже завтра вам может не хватить сил, которые необходимы для полноценной жизни и работы.

Телец

Находясь в состоянии вспыльчивости, которая будет одолевать вас с самого утра, важно взвешивать каждое свое слово, иначе легко можно будет обидеть кого-то из близких людей, а они этого совсем не заслуживают.

Близнецы

Энергией, недостатка в которой не будет, необходимо распоряжаться экономно, в противном случае можно потратить ее на решение вопросов, которые могут подождать, а вот на важные дела уже не останется.

Рак

Перемен – как личного, так и профессионального свойства – сегодня лучше избегать: не стоит менять место работы и разрывать отношения с близким человеком – удачи от этих поступков ожидать не следует.

Лев

Взявшись за работу активно и с энтузиазмом, постарайтесь вовремя остановиться: как известно, всех дел не переделаешь, а вот силы потом придется восстанавливать долго и упорно.

Дева

Главное условие профессионального успеха – не только правильно поставленная цель, но и уверенность в своих силах: если самооценка хромает, нужно всеми возможными способами ее подкрепить.

Весы

Чем бы вы сегодня ни занимались, необходимо продумывать каждый свой шаг, иначе можно совершить несколько досадных ошибок, которые отбросят вас назад, из-за чего нужно будет все переделывать.

Скорпион

Энергию, которую вы ощутите в этот день, необходимо направить, как говорят в таких случаях, в мирное русло, в противном случае вы рискуете совершить поступки, о которых очень быстро пожалеете.

Стрелец

От чрезмерной активности – как профессионального, так и бытового или спортивного – свойства необходимо отказаться – она чревата травмами, поэтому желательно провести день в спокойном состоянии.

Козерог

От резких движений в любой жизненной сфере необходимо отказаться: с большой долей вероятности уже завтра вы пожалеет о сделанном, но прокрутить "кинопленку" назад уже не получится.

Водолей

Из-за накопившейся усталости, количество которой именно сегодня может перейти в качество, вы можете охладеть к начатому ранее проекту – не стоит бросать работу над ним, уже завтра у вас откроется второе дыхание.

Рыбы

Представители вашего знака – единственные во всем Зодиаке, кому сегодня не стоит браться за реализацию новых проектов, поэтому лучше доведите до конца те дела, которые вы уже начали, но не успели довести до ума.

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