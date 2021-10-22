Гороскоп на 23 октября для всех знаков Зодиака: день, когда каждая мелочь будет иметь значение

Гороскоп на 23 октября для всех знаков Зодиака: день, когда каждая мелочь будет иметь значение

День, когда никакие события не происходят просто так – они отражают внутренний мир человека: его стремления, проблемы и радости.

Окружающий мир подобен зеркалу, от внимания которого не ускользает ни одна – даже незначительная – мелочь, поэтому очень важно обращать внимание на события, которые будут происходить в это время, и прислушиваться к мнению людей, являющихся авторитетами в той или иной области – как в профессии, так и в личной жизни.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 октября для Овнов

К непоследовательности окружающих, у которых, как говорят в народе, сегодня будет семь пятниц на неделе, необходимо относиться с пониманием – их поведение не более чем влияние Луны, которое скоро сойдет на нет.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 октября для Тельцов

День благоприятен для покупок для дома – от бытовой химии до текстиля и украшений: все приобретения окажутся на редкость удачными, а некоторые еще и достанутся вам по выгодной – акционной – цене.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 октября для Близнецов

День, когда не стоит находиться в центре всеобщего внимания – лучше отойти в тень, где вы сможете спокойно наблюдать за поведением окружающих вас людей и делать из этого важные выводы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 октября для Раков

В этот день в спорах, вопреки расхожему мнению, будет рождаться не истина, а конфликты, выбраться из которых будет весьма непросто, так что лучше в них не вступать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 октября для Львов

Особое удовольствие принесет общение с маленькими детьми – даже если у вас пока нет своих, поиграйте и поговорите с отпрысками родственников или соседей: вы напитаетесь позитивной энергией на месяц вперед.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 октября для Дев

Почувствовав недомогание, ни в коем случае не занимайтесь самолечением – необходимо сразу же обратиться к врачу, тогда недуг не будет долго досаждать вам – через пару дней вы снова будете здоровы.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 октября для Весов

С понедельника можно приступать к реализации нового проекта, но прежде нужно еще раз просчитать все доводы за и против, только в таком случае вы сможете рассчитывать на благоприятный результат.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 октября для Скорпионов

Необходимо будет преодолеть лень, которая будет преследовать вас с самого утра, в противном случае день можно будет считать безнадежно потерянным – как с профессиональной, так и с бытовой точки зрения.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 октября для Стрельцов

Соблазн поссориться с кем-нибудь из окружающих, кто – как вам покажется – косо на вас посмотрит, будет велик, но лучше ему не поддаваться – последствия конфликта могут оказаться непредсказуемыми.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 октября для Козерогов

Отношения с друзьями легко можно будет испортить, если начать вспоминать былые обиды – не стоит делать этого даже в шутку, поскольку ссора может – как на грех! – вспыхнуть снова.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 октября для Водолеев

День благоприятен для работы по дому, вот только браться за серьезные дела – в виде ремонта или генеральной уборки – не стоит, проку от них все равно не будет, а вот перебрать вещи, заменив летние на зимние, можно и нужно.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 октября для Рыб

Разговор с любимым человеком, который вероятен в этот день, может начаться с мелочей, а закончиться серьезными вещами вплоть до предложения руки и сердца – будьте готовы к такому развитию событий.

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