Гороскоп на 23 октября для всех знаков Зодиака: день морального преображения

Время морального преображения, когда человек становится иным и по-другому начинает смотреть на окружающий его мир и людей в нем.

Необходимо думать только о духовном и душевном, материальное лучше в это время оставить в стороне – даже о бытовых и хозяйственных проблемах необходимо забыть, все равно решить их сегодня не удастся. Ответить на важные жизненные вопросы поможет не разум, а интуиция. Можно – и нужно – заниматься самообразованием, знания будут легко усваиваться и укладываться в уже существующую картину мира.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 октября для Овнов

Отвлечься от бытовых хлопот и суеты, которые, как обычно, наваливаются в выходные, можно будет при помощи медитации и духовных практик – это позволит не только успокоиться, но и запастись энергией на неделю вперед.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 октября для Тельцов

Как бы ни складывались обстоятельства в течение дня, представителям вашего знака необходимо держать себя в руках: нельзя реагировать на провокации, которые могут принять форму как слов, так и действий.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 октября для Близнецов

Не стоит, подобно герою пьесы Нечуй-Левицкого, гнаться за двумя "зайцами" одновременно, даже если речь будет идти всего лишь о домашних делах – все начинания заведомо окажутся провальными.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 октября для Раков

Необходимо удержаться от выяснения отношений с близкими людьми: решить проблемы, которые у вас существуют, сегодня все равно не удастся, а вот поссориться можно будет серьезно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 октября для Львов

День необходимо посвятить наведению порядка – в доме, на рабочем столе и в мыслях: избавьтесь от отживших свое вещей, документов и убеждений – они мешают вам принять новое и тормозят ваше движение вперед.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 октября для Дев

Общаясь с людьми – даже очень неприятными – оставайтесь спокойными, сдержанными и, как следствие, тактичными: оскорбления еще никому не помогли с честью выйти из непростой жизненной ситуации.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 октября для Весов

Используйте любой шанс для того, чтобы помириться с человеком, которого вы обидели: сегодня он настроен исключительно миролюбиво, поэтому простит все, что вы – специально или невзначай – ему сделали.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 октября для Скорпионов

День – благо, он выходной – желательно провести дома, в тишине, покое и одиночестве: так вам удастся ни с кем не поссориться, а это сегодня – самое важное и нужное, что вы должны сделать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 октября для Стрельцов

Нельзя выливать на окружающих накопившиеся у вас негативные эмоции – постарайтесь как-то обуздать свой невыносимый характер, который может завести вас слишком далеко.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 октября для Козерогов

Важное жизненное решение личного характера, которое сегодня встанет на повестке дня, придет к вам само по себе – как будто бы спустится сверху, поэтому не стоит переживать на его счет.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 октября для Водолеев

День желательно посвятить бытовым хлопотам, для которых нынешний – выходной – день – подходит идеально, к тому же они отвлекут вас от грустных, но надоедливых мыслей, которые могут одолеть с самого утра.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 октября для Рыб

День благоприятен для укрепления личных и семейных отношений: чем больше внимания вы сегодня уделите любимому человеку, детям или пожилым родственникам, тем прочнее и счастливее будет ваше окружение.

Читайте также: