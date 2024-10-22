Гороскоп на 23 октября для всех знаков Зодиака: день мудрости и древних знаний

День мудрости и древних знаний, которые станут доступными и помогут решить любые, даже очень сложные, задачи.

В такое время значительно усиливаются умственные и интеллектуальные способности, что делает возможным решения важным задач этого профиля. Также в это время можно встречаться с друзьями, назначать романтические свидания, посещать родственников – особенно пожилых: общение с ними принесет не только удовольствие, но и пользу в виде важного и действительно ценного совета.

Овен

Тем из вас, кто находится в поисках работы, не стоит отвечать согласием на первое же предложение: вы достойны больше и, если проявите терпение и немного подождете, найдете что-то гораздо более выгодное.

Телец

Можно готовиться к экзаменам, аттестации на работе, а также – если вы являетесь артистом – работать над новой ролью: сегодня удастся без особого труда заучить на память огромные массивы теста любого характера.

Близнецы

Главными врагами успешной работы сегодня станут лень и рассеянность: первую можно – и нужно – преодолеть усилием воли, справиться со второй поможет не только полезное, но и приятное занятие, то есть, хобби.

Рак

Кто бы ни обратился к вам сегодня за помощью, постарайтесь не отказывать, даже если она потребует от вас значительных усилий – вскоре уже вам придется попросить этого человека о содействии.

Лев

Информация, которую мы мимоходом получите сегодня, может оказаться очень важной, поэтому отмахнуться от нее, сочтя мелочной и незначительной – большая ошибка, постарайтесь ее не совершить.

Дева

Решение глобальных профессиональны задач на сегодняшний день лучше не планировать – справиться с ними вы все равно не сможете, поэтому имеет смысл сосредоточиться на промежуточных – не самых важных – проектах.

Весы

Постарайтесь дать достойный отпор тому, кто захочет использовать вас в своих – корыстных – интересах: если человеку нужна ваша помощь, пусть попросит о ней, а не манипулирует вами исподтишка.

Скорпион

Не стоит останавливаться на пути к достижению важной для вас профессиональной цели, до которой осталось всего несколько шагов: подождите, пока откроется второе дыхание, и действуйте дальше.

Стрелец

Нужно наводить порядок на всех уровнях окружающего вас пространства – от рабочего стола до дома и приусадебного участка, если он у вас есть: таким образом вы откроете путь для позитивной энергии, которая улучшит жизнь.

Козерог

Совершив добрый поступок, не ждите благодарности от человека, которому помогли – ее не будет: бумеранг благотворительности, на который вы можете рассчитывать, обязательно прилетит, но позже и из другого источника.

Водолей

Окружающие вас люди сегодня будут говорить вам только правду, поэтому если вы по какой-о причине не готовы ее услышать, не задавайте ему наводящие вопросы – уйти от ответа они при всем желании не смогут

Рыбы

День благоприятен для крупной покупки – например, бытовой техники, необходимость в которой назрела давно, но постоянно откалывалась, сегодня же удастся приобрести именно то, о чем вы мечтали.

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