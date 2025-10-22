- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 269
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 23 октября для всех знаков Зодиака: день противоборства добра и зла
День противоборства добра и зла, затрагивающая все сферы нашей жизни — от профессиональной до личной и бытовой.
Как правило, самое сильное — при этом негативное — воздействие он оказывает на людей с неустойчивой психикой: мнительных, впечатлительных и легко устраивающих истерики — им будет казаться, что весь мир ополчился против них. Лучший способ избежать таких ощущений — работа, благо, энергии у всех сегодня будет, хоть отбавляй.
Овен
Не давайте «доброжелателям» сбить вас с рабочего настроя, который вы будете ощущать с утра и до вечера, тогда сил и энергии хватит на осуществление самых смелых и перспективных профессиональных планов.
Телец
В этот день главное в общении с окружающими — никому не говорить грубостей и не делать язвительных замечаний, это создаст атмосферу нежелательной враждебности — как в рабочем коллективе, так и в семье.
Близнецы
Нуждаясь в подсказке относительно того, как поступить в той или иной — непростой ситуации — обращайте внимание на знаки, которые заботливо будет посылать судьба — один из них окажет вам своевременную помощь.
Рак
Нежелательно прощать двусмысленные шутки и резкие замечания самым, которые могут делать самые разные — как близкие, так и малознакомые — люди: стоит показать, что вы можете ответить соответствующим образом.
Лев
Приступ раздражительности, который неожиданно может накрыть вас в первой половине дня, будет обусловлен всего лишь негативным влиянием лунных энергий, поэтому уже завтра от него не останется и следа.
Дева
Страсти, которые могут бушевать сегодня в вашей душе, можно будет унять, придумав себе полезное и увлекательное занятие: можно, например, освоить какой-то новый навык, даже если он будет касаться всего лишь рукоделия.
Весы
В конфликте между близкими людьми желательно соблюдать полный нейтралитет — приняв сторону кого-то одного, вы, скорее всего, обидите и разозлите второго — снова наладить с ним отношения будет непросто.
Скорпион
Не стоит отметать критику, которую вы в этот день можете услышать в свой адрес от людей, которые вызывают у вас уважение: важно не только внимательно прислушаться к ней, но и сделать из нее правильные выводы.
Стрелец
Свойственный вам перфекционизм может помешать завершить работу над начатым ранее проектом: действуя в соответствии с принципом «лучшее — враг хорошего», можно переделывать все до бесконечности.
Козерог
Необдуманные слова близкого человека могут стать откровением: вы внезапно для себя поймете, как он на самом деле к вам относится, — скорее всего, открытие будет насколько неожиданном, настолько и приятным.
Водолей
Кипучую энергию дня необходимо волевым усилием направить на решение конкретных — профессиональных или бытовых — задач, в противном случае можно разрушить все вокруг, включая отношения с дорогими людьми.
Рыбы
С начальством сегодня — впрочем, как и всегда — лучше не пререкаться: будучи в плохом настроении, оно может придираться к любым мелочам, а вы, скорее всего, за словом в карман не полезет, и — испортите отношения.
Читайте также: