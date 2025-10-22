Гороскоп на 23 октября для всех знаков Зодиака: день противоборства добра и зла

Гороскоп на 23 октября / © Credits

Как правило, самое сильное — при этом негативное — воздействие он оказывает на людей с неустойчивой психикой: мнительных, впечатлительных и легко устраивающих истерики — им будет казаться, что весь мир ополчился против них. Лучший способ избежать таких ощущений — работа, благо, энергии у всех сегодня будет, хоть отбавляй.

Овен

Не давайте «доброжелателям» сбить вас с рабочего настроя, который вы будете ощущать с утра и до вечера, тогда сил и энергии хватит на осуществление самых смелых и перспективных профессиональных планов.

Телец

В этот день главное в общении с окружающими — никому не говорить грубостей и не делать язвительных замечаний, это создаст атмосферу нежелательной враждебности — как в рабочем коллективе, так и в семье.

Близнецы

Нуждаясь в подсказке относительно того, как поступить в той или иной — непростой ситуации — обращайте внимание на знаки, которые заботливо будет посылать судьба — один из них окажет вам своевременную помощь.

Рак

Нежелательно прощать двусмысленные шутки и резкие замечания самым, которые могут делать самые разные — как близкие, так и малознакомые — люди: стоит показать, что вы можете ответить соответствующим образом.

Лев

Приступ раздражительности, который неожиданно может накрыть вас в первой половине дня, будет обусловлен всего лишь негативным влиянием лунных энергий, поэтому уже завтра от него не останется и следа.

Дева

Страсти, которые могут бушевать сегодня в вашей душе, можно будет унять, придумав себе полезное и увлекательное занятие: можно, например, освоить какой-то новый навык, даже если он будет касаться всего лишь рукоделия.

Весы

В конфликте между близкими людьми желательно соблюдать полный нейтралитет — приняв сторону кого-то одного, вы, скорее всего, обидите и разозлите второго — снова наладить с ним отношения будет непросто.

Скорпион

Не стоит отметать критику, которую вы в этот день можете услышать в свой адрес от людей, которые вызывают у вас уважение: важно не только внимательно прислушаться к ней, но и сделать из нее правильные выводы.

Стрелец

Свойственный вам перфекционизм может помешать завершить работу над начатым ранее проектом: действуя в соответствии с принципом «лучшее — враг хорошего», можно переделывать все до бесконечности.

Козерог

Необдуманные слова близкого человека могут стать откровением: вы внезапно для себя поймете, как он на самом деле к вам относится, — скорее всего, открытие будет насколько неожиданном, настолько и приятным.

Водолей

Кипучую энергию дня необходимо волевым усилием направить на решение конкретных — профессиональных или бытовых — задач, в противном случае можно разрушить все вокруг, включая отношения с дорогими людьми.

Рыбы

С начальством сегодня — впрочем, как и всегда — лучше не пререкаться: будучи в плохом настроении, оно может придираться к любым мелочам, а вы, скорее всего, за словом в карман не полезет, и — испортите отношения.

