Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда можно стать жертвой мошенников

День, когда необходимо соблюдать максимальную осторожность во всех сферах жизни и деятельности.

Лучше всего вообще остаться дома, но если такой возможности, несмотря на выходной день, не будет, желательно сделать только самое необходимое, после чего снова укрыться в родных стенах. Если этого не сделать, можно стать жертвой мошенников, аферистов и даже грабителей, так что лучше не подвергать себя ненужному риску.

Овен

Тревожные сны, которые вы можете увидеть нынешней ночи, не сулят вам ничего плохого, они – не более чем влияние негативной энергетики Луны, поэтому не стоит из-за них беспокоиться.

Телец

Столкнувшись с неадекватным или агрессивно настроенным человеком, постарайтесь не отвечать на его выпады взаимностью: так вы не дадите ему подписаться вашей энергией и выбьете почву у него под ногами.

Близнецы

Сегодня нужно проявить особое внимание к непонятным ситуациям, которые будут возникать время от времени – с их помощью Судьба может подавать вам сигналы, которые являются важными подсказками.

Рак

От активной деятельности сегодня лучше отказаться, что для выходного не критично, но даже если вы собирались всего лишь навести порядок в доме, нужно перенести это занятие не другое время – например, на завтра.

Лев

Смотреться в зеркало сегодня опасно для представителей всех знаков Зодиака, но для вас – особенно: такое любование может оказаться плохой приметой, так что лучше от него отказаться.

Дева

По отношению к близким людям сегодня – впрочем, как и всегда – нужно относиться с максимальным терпением: их недружественные выпады будут продиктованы Луной, так что обижаться на них не стоит.

Весы

День благоприятен на наведение порядка в делах и документах: поскольку в них все давно перемешалось, нужно рассортировать бумаги, разложить их по стопкам и избавиться от тех, срок действия которых уже истек.

Скорпион

Плохое настроение, которое будет сопровождать вас с самого утра, всего лишь следствие негативной энергетики лунных суток и накопившейся усталости, уже завтра от нее не останется и следа.

Стрелец

Не стоит сопротивляться нежеланию что-либо делать: лень будет спровоцирована как выходным днем, так и энергетикой Луны, поэтому можно смело лениться в течение всего дня.

Козерог

День неблагоприятен для финансовых операций, даже если они кажутся вам незначительными: деньги, отправленные на пополнение мобильного телефона и ушедшие на другой номер, настроения вам не поднимут.

Водолей

Не стоит тратить время на разговоры с подругами по телефону и в мессенджерах: после них у вас останется ощущение усталости и опустошенности – не самое лучшее состояние для выходного дня.

Рыбы

Повод, который вас сегодня расстроит, по прошествии нескольких дней покажется настолько мелким и незначительным, что вы не сможете вспомнить подробностей, так что не стоит переживать.

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