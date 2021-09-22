Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда на всех нас нападет апатия

Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда на всех нас нападет апатия

День, когда внешний негатив вступает в конфликт с нашим внутренним состоянием, что делает людей апатичными и лишает их воли к жизни.

Любые события предопределены нашими мыслями, поступками и всей предыдущей жизнью: чем больше плохого было сделано, тем сильнее придется отдуваться нынешним днем. От серьезных операций, прежде чего финансового свойства, лучше отказаться – их время еще не пришло.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 сентября для Овнов

Нежелательно отвечать на выходки недоброжелательно настроенных людей – ничего, кроме конфликта, который никому не нужен, это не принесет, так что лучше хладнокровно проигнорировать их и промолчать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 сентября для Тельцов

День благоприятен для любых финансовых операций – особенно тех, в которых важен баланс: вы легко сведете дебет с кредитом, заплатите по всем счетам и рассчитаетесь с зависшими с приснопамятных времен долгами.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 сентября для Близнецов

От коллег, желающих озадачить вас своей работой, сегодня не будет отбоя, вот только делать этого не стоит: времени это занятие отнимет много, а благодарности – как материальной, так и моральной – дождаться не удастся.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 сентября для Раков

Главное в этот день – уверенно и без сомнений идти к достижению цели, которую вы перед собой поставили: от вашей любимой тактики "шаг вперед и два назад" лучше отказаться – фортуна вряд ли ее поддержит.

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Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 сентября для Львов

Любимого человека нельзя обманывать в любой день, но сегодня ложь особенно нежелательна: она довольно быстро обнаружится и отношениям, которыми вы очень дорожите, скорее всего, может прийти конец.

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Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 сентября для Дев

Пополнить запас энергии, недостаток которой вы сегодня будете ощущать, можно, занимаясь любимым делом и общаясь с теми, у кого ее всегда в избытке – маленькими детьми и домашними животными.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 сентября для Весов

День подходит для решительных действий профессионального плана, но – с одним условием: каждый шаг должен быть продуман, а его последствия – тщательно просчитаны, в противном случае велик риск ошибки и убытков.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 сентября для Скорпионов

День идеально подходит для занятий благотворительности: чем больше хороших поступков вы сегодня сделаете, тем значительнее будет благодарность, которую в результате пошлет вам судьба.

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Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 сентября для Стрельцов

Нежелательно приступать к реализации нового – сложного и трудоемкого – проекта без подробного и тщательного плана: велик риск запутаться и ни на шаг не продвинуться в работе.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 сентября для Козерогов

Вопреки знаменитой поговорке цель далеко не всегда оправдывает средства, которые используют для ее достижения: особенного это касается предосудительных поступков – от них лучше отказаться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 сентября для Водолеев

Не стоит тратить время на обсуждение слухов и сплетен, которыми будут досаждать вам окружающие в этот день: через пару недель они развеются, а неприятное послевкусие останется у вас надолго.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 сентября для Рыб

День – разумеется, по возможности – лучше провести в одиночестве: увы, общение с окружающими, даже если речь идет о друзьях и близких, может привести к серьезному конфликту, выйти из которого удастся не сразу.

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