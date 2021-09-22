Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда на всех нас нападет апатия

День, когда внешний негатив вступает в конфликт с нашим внутренним состоянием, что делает людей апатичными и лишает их воли к жизни.
Любые события предопределены нашими мыслями, поступками и всей предыдущей жизнью: чем больше плохого было сделано, тем сильнее придется отдуваться нынешним днем. От серьезных операций, прежде чего финансового свойства, лучше отказаться – их время еще не пришло.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 23 сентября для Овнов
Нежелательно отвечать на выходки недоброжелательно настроенных людей – ничего, кроме конфликта, который никому не нужен, это не принесет, так что лучше хладнокровно проигнорировать их и промолчать.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 23 сентября для Тельцов
День благоприятен для любых финансовых операций – особенно тех, в которых важен баланс: вы легко сведете дебет с кредитом, заплатите по всем счетам и рассчитаетесь с зависшими с приснопамятных времен долгами.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 23 сентября для Близнецов
От коллег, желающих озадачить вас своей работой, сегодня не будет отбоя, вот только делать этого не стоит: времени это занятие отнимет много, а благодарности – как материальной, так и моральной – дождаться не удастся.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 23 сентября для Раков
Главное в этот день – уверенно и без сомнений идти к достижению цели, которую вы перед собой поставили: от вашей любимой тактики "шаг вперед и два назад" лучше отказаться – фортуна вряд ли ее поддержит.
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Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 23 сентября для Львов
Любимого человека нельзя обманывать в любой день, но сегодня ложь особенно нежелательна: она довольно быстро обнаружится и отношениям, которыми вы очень дорожите, скорее всего, может прийти конец.
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Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 23 сентября для Дев
Пополнить запас энергии, недостаток которой вы сегодня будете ощущать, можно, занимаясь любимым делом и общаясь с теми, у кого ее всегда в избытке – маленькими детьми и домашними животными.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 23 сентября для Весов
День подходит для решительных действий профессионального плана, но – с одним условием: каждый шаг должен быть продуман, а его последствия – тщательно просчитаны, в противном случае велик риск ошибки и убытков.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 23 сентября для Скорпионов
День идеально подходит для занятий благотворительности: чем больше хороших поступков вы сегодня сделаете, тем значительнее будет благодарность, которую в результате пошлет вам судьба.
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Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 23 сентября для Стрельцов
Нежелательно приступать к реализации нового – сложного и трудоемкого – проекта без подробного и тщательного плана: велик риск запутаться и ни на шаг не продвинуться в работе.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 23 сентября для Козерогов
Вопреки знаменитой поговорке цель далеко не всегда оправдывает средства, которые используют для ее достижения: особенного это касается предосудительных поступков – от них лучше отказаться.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 23 сентября для Водолеев
Не стоит тратить время на обсуждение слухов и сплетен, которыми будут досаждать вам окружающие в этот день: через пару недель они развеются, а неприятное послевкусие останется у вас надолго.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 23 сентября для Рыб
День – разумеется, по возможности – лучше провести в одиночестве: увы, общение с окружающими, даже если речь идет о друзьях и близких, может привести к серьезному конфликту, выйти из которого удастся не сразу.
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