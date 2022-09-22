Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда следует доверять своему внутреннему голосу

День, когда интуиция у человека развита настолько сильно, что значительно превосходит разум.
Поэтому, отвечая на важный – как профессиональный, так и житейский – вопрос, следует доверять своему внутреннему голосу, даже если будет казаться, что его "мнение" идет вразрез с рациональными взглядами на предмет. Время также благоприятно для того, чтобы отправляться в разного рода поездки – как делового, так и личного характера.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 23 сентября для Овнов
Вам сегодня нежелательно подписывать важные документы, особенно если от них зависит ваше финансовое положение – приложите все усилия, чтобы перенести эту процедуру на другой день.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 23 сентября для Тельцов
Сегодня – впрочем, как и всегда – вам не стоит идти на поводу у эмоций: не сдержавшись, вы можете наворотить такого, о чем впоследствии будете сожалеть, так что держите себя в руках.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 23 сентября для Близнецов
Звезды категорически не рекомендуют вам волноваться: расшалившиеся нервы могут негативным образом повлиять на состояние здоровья организма в целом, и ваше самочувствие оставит желать лучшего.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 23 сентября для Раков
От грустных мыслей, под влиянием которых вы часто находитесь (и нынешний день – не исключение), отвлечет искусство: почему бы вам, например, не сходить в театр или концертный зал?
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 23 сентября для Львов
Позитивное настроение необходимо поддерживать в течение дня даже искусственно: подумайте о том, что может вам его поднять, и обратитесь именно к этому занятию – например, общению с близкими людьми.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 23 сентября для Дев
Окружающие вас люди не смогут скрыть истинных намерений по отношению к вам: сегодня вы сможете точно узнать, кто является настоящим другом, а кто – завуалированным недоброжелателем.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 23 сентября для Весов
День, несмотря на свой будний статус, идеально подходит для отдыха, который, впрочем, необязательно должен быть пассивным: займитесь тем, что наполняет вас энергией – например, спортом.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 23 сентября для Скорпионов
Звезды советуют вам уделить время семье, особенно близким родственникам: вы не только выполните свой долг, но и получите ценный совет, основанный на их богатом жизненном опыте.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 23 сентября для Стрельцов
Не стоит заниматься тем, что навевает на вас тоску – например, бытовыми хлопотами: посвятите день своему хобби – оно настроит вас на позитивный лад, к тому же удастся сделать милую интерьерную мелочь.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 23 сентября для Козерогов
Найти ответ на важный жизненный вопрос удастся тем, кто сможет отрешиться от реалий дня и побыть наедине с самим собой: общение с окружающими не даст сосредоточиться.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 23 сентября для Водолеев
От работы отказываться не стоит, но и перегружаться нежелательно: постарайтесь найти золотую середину, которая позволит вам все время быть при деле, но при этом экономить силы и энергию.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 23 сентября для Рыб
Вам сегодня желательно как можно меньше говорить, в противном случае вы рискуете наговорить окружающим вас людям лишнего: одних вы таким образом обидите, а другим ненароком выдадите важную тайну.
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