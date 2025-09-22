Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда важно сдерживать свои эмоции

Гороскоп на 23 сентября / © Associated Press

Главное в это время — сдерживать свои эмоции, если удастся это сделать с утра, то уже во второй половине дня напряжение начнет понемногу спадать, благодаря чему создастся впечатление, что жизнь налаживается.

В это — послеобеденное — время можно принимать важные решения и приступать к воплощению в жизнь новых проектов, а вот от физической нагрузки — в том числе и спортивной — лучше отказаться.

Овен

Ощутив болезненные симптомы — головную боль, слабость и ломоту в мышцах — не стоит срочно принимать медикаменты, скорее всего, речь идет о переутомлении и достаточно будет просто отдохнуть.

Телец

День идеально подходит для того, чтобы сбавить профессиональные обороты, а еще лучше, притормозить: меньше торопиться и работать, а больше размышлять и наблюдать за окружающим миром и людьми в нем.

Близнецы

Мощный поток энергии, который вы ощутите в этот день, необходимо направить на серьезную работу — если растратить ее по мелочам, продуктивный во всех отношениях день день пройдут впустую.

Рак

В случае отсутствия взаимопонимания с людьми — как близкими, так и малознакомыми — не стоит во что бы то ни стало доказывать свою правоту сделать это все равно не удастся, а время и силы будут потрачены впустую.

Лев

Справиться с раздражительностью, которая будет преследовать вас в этот день, помогут любимые занятия — так, занявшись своим хобби, вы уже через полчаса забудете оне только о неприятностях, но и обо всем на свете.

Дева

Если провести хотя бы половину нынешнего дня в хотя бы относительном –одиночестве, удастся избежать массы конфликтов, в которые вы обязательно встрянете, продолжив общаться с окружающими вас людьми.

Весы

Ввязываясь в противостояние на стороне человека, кажущегося вам несправедливо обиженным, убедитесь в том, что он действительно нуждается в помощи и защите — не позволяйте использовать себя в корыстных целях.

Скорпион

Поставив перед собой цель найти конфликт, в котором вы сможете поучаствовать, вы обязательно добьетесь своего, но стоит ли тратить силы, отпущенные на этот день, так бездарно и, к тому же, понапрасну?

Стрелец

Конфликт, начавшийся в этот день, может — при всей своей бессмысленности — затянуться не только на дни, а на недели, а то и месяцы, поэтому необходимо максимально сдерживать эмоции, чтобы не ввязаться в него.

Козерог

Желательно отказаться от большей части покупок: приобретать нужно только самое необходимое, в противном случае впоследствии придется пожалеть о напрасно потраченных — и более чем серьезных — средствах.

Водолей

Обидев кого-то в первой половине дня, вы уже после обеда поймете, как неправы и опрометчивы были — в таком случае правильнее будет попросить прощения сразу, чем долго тянуть, отрезая себе путь к примирению.

Рыбы

День благоприятен для составления профессиональных планов на ближайшее будущее — как минимум на пару недель: сегодня вам удастся максимально точно определиться как с целью, так и со способами ее достижения.

