- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 453
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда важно сдерживать свои эмоции
День с ярко выраженной негативной энергетикой, которая делает нас вспыльчивыми и обидчивыми.
Главное в это время — сдерживать свои эмоции, если удастся это сделать с утра, то уже во второй половине дня напряжение начнет понемногу спадать, благодаря чему создастся впечатление, что жизнь налаживается.
В это — послеобеденное — время можно принимать важные решения и приступать к воплощению в жизнь новых проектов, а вот от физической нагрузки — в том числе и спортивной — лучше отказаться.
Овен
Ощутив болезненные симптомы — головную боль, слабость и ломоту в мышцах — не стоит срочно принимать медикаменты, скорее всего, речь идет о переутомлении и достаточно будет просто отдохнуть.
Телец
День идеально подходит для того, чтобы сбавить профессиональные обороты, а еще лучше, притормозить: меньше торопиться и работать, а больше размышлять и наблюдать за окружающим миром и людьми в нем.
Близнецы
Мощный поток энергии, который вы ощутите в этот день, необходимо направить на серьезную работу — если растратить ее по мелочам, продуктивный во всех отношениях день день пройдут впустую.
Рак
В случае отсутствия взаимопонимания с людьми — как близкими, так и малознакомыми — не стоит во что бы то ни стало доказывать свою правоту сделать это все равно не удастся, а время и силы будут потрачены впустую.
Лев
Справиться с раздражительностью, которая будет преследовать вас в этот день, помогут любимые занятия — так, занявшись своим хобби, вы уже через полчаса забудете оне только о неприятностях, но и обо всем на свете.
Дева
Если провести хотя бы половину нынешнего дня в хотя бы относительном –одиночестве, удастся избежать массы конфликтов, в которые вы обязательно встрянете, продолжив общаться с окружающими вас людьми.
Весы
Ввязываясь в противостояние на стороне человека, кажущегося вам несправедливо обиженным, убедитесь в том, что он действительно нуждается в помощи и защите — не позволяйте использовать себя в корыстных целях.
Скорпион
Поставив перед собой цель найти конфликт, в котором вы сможете поучаствовать, вы обязательно добьетесь своего, но стоит ли тратить силы, отпущенные на этот день, так бездарно и, к тому же, понапрасну?
Стрелец
Конфликт, начавшийся в этот день, может — при всей своей бессмысленности — затянуться не только на дни, а на недели, а то и месяцы, поэтому необходимо максимально сдерживать эмоции, чтобы не ввязаться в него.
Козерог
Желательно отказаться от большей части покупок: приобретать нужно только самое необходимое, в противном случае впоследствии придется пожалеть о напрасно потраченных — и более чем серьезных — средствах.
Водолей
Обидев кого-то в первой половине дня, вы уже после обеда поймете, как неправы и опрометчивы были — в таком случае правильнее будет попросить прощения сразу, чем долго тянуть, отрезая себе путь к примирению.
Рыбы
День благоприятен для составления профессиональных планов на ближайшее будущее — как минимум на пару недель: сегодня вам удастся максимально точно определиться как с целью, так и со способами ее достижения.
