Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: день прилива креативной энергии

Символом нынешнего дня является Пегас – вдохновения, которое посетит в это время всех, включая стопроцентных технарей, даст возможность осуществить любые – даже самые сложные – проекты. Самое важное в этот день – не упустить выпавший шанс и извлечь пользу из прилива креативной энергии, поскольку следующего придется ждать как минимум месяц – до следующего аналогичного лунного дня.

Овен

Приветствоваться будет качество характера, за которое вас обычно ругают – упорство: как бы окружающие ни пытались убедить в том, что вы поступаете неправильно, стойте на своем – тогда победа будет на вашей стороне.

Телец

На ситуацию, которая будет складываться совсем не так, как вы ожидали, необходимо посмотреть соответственно – с иной, непривычной, точки зрения: окажется, что ее можно использовать с пользой для себя.

Близнецы

Постарайтесь не обманывать близких людей даже в мелочах: ложь этого дня очень быстро обнаружится, что приведет к трещине в отношениях – скорее всего, восстановить их в прежнем объеме уже не удастся.

Рак

Важно с особым вниманием отнестись к новым знакомствам: человек, который появится в вашем окружении в это время, скорее всего, должен выполнить особую – позитивную – роль в вашей жизни.

Лев

Не стоит отказываться от профессионального предложения только потому, что оно покажется вам малоинтересным – со временем вы пересмотрите свои взгляды на этот проект в лучшую сторону, так что не стоит торопиться.

Дева

Перемены, которые начнутся в вашей жизни в этот день, поначалу могут показаться незначительными, но это не так – со временем они приобретут глобальный масштаб, который вас удивит.

Весы

Отстаивая свою правоту, не делайте того, за что впоследствии не придется краснеть: каким бы ни был собеседник, постарайтесь ни в коем случае не повышать голос и используйте исключительно парламентские выражения.

Скорпион

Удача будет сопутствовать вам во всех отраслях, но особое внимание нужно обратить на сферу финансов: прежде всего, звезды рекомендуют вам заключать договора, которые в перспективе обещают серьезные дивиденды

Стрелец

Желание прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, конечно, достойно всяческих похвал, но не стоит делать этого в ущерб собственным интересам – кому станет легче от того, что вы пожертвуете собой?

Козерог

Встреча с человеком из прошлого, которая возможна в этот день, принесет не только приятные воспоминания и эмоции, но и подскажет выход из ситуации, над решением которой вы давно думаете.

Водолей

Нынешний день благоприятен для важных деловых переговоров, от которых многое зависит как в профессиональных, так и в финансовых вопросах, поэтому разумным будет начать их именно в это время.

Рыбы

На многообещающее профессиональное предложение, которое могут сделать вам в это время, нужно соглашаться, без раздумий: такого удачного шанса может и не случиться – как в ближайшее время, так и вообще.

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