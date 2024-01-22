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Гороскоп на 23 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сделать работу над ошибками

Гороскоп на 23 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сделать работу над ошибками

Гороскоп на 23 января для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда сама жизнь заставляет нас сделать работу над ошибками, без которой невозможно будет двигаться дальше. 

Нас возвращают в прошлое, создавая ситуацию, которую в свое время – давно или недавно – мы не прошли до конца, или приводят к нам людей, отношения с которыми по какой-то причине не были завершены. Ощущение дежавю, которое может посетить человека, дано ему во благо – это шанс исправить положение и пойти дальше по правильному пути. 

Овен 

Не торопитесь начинать работу над новыми проектами до того, как будут завершены те, которые были начаты ранее, в противном случае успех как первых, так и вторых будет находиться под вопросом. 

Телец 

Не стоит уходить в воспоминания о прошлом, даже если они вызывают у вас сентиментальные эмоции: старайтесь жить нынешним днем, тем более что он может принести вам приятные сюрпризы. 

Близнецы 

Не стоит тесно общаться с близкими людьми – родными и друзьями: сегодня слишком велика вероятность поссориться из-за самых незначительных поводов, поэтому желательно ограничиться необходимыми контактами. 

Рак 

Получив неожиданную – а потому особенно приятную – финансовую выплату, желательно не тратить деньги сразу – велик риск растранжирить ее вещи, которые впоследствии будут лежать без дела. 

Лев 

Принято считать, что процесс "срывания масок" разоблачает людей в негативном смысле этого слова, но сегодня все может произойти с точностью до наоборот: человек может оказаться лучше, чем вы о нем думали. 

Дева 

Постарайтесь – хоть представителям вашего знака это будет непросто – проявить максимум терпения по отношению к близким вам людям: они не виноваты в своей раздражительности – так на них повлияет Луна. 

Весы 

День благоприятен для исправления совершенных ранее ошибок – как на работе, так и в личной жизни: сегодня вы ясно поймете, в каком месте свернули не в ту сторону, и сможете выпрямить "искривление". 

Скорпион 

Почувствовав, что вас накрывает плохое настроение, постарайтесь отвлечься, отыскав занятие, которое займет все ваши мысли, а это лучший способ забыть о негативе и настроится на позитивный лад. 

Стрелец 

Чем бы вы ни занимались – спортом или домашними хлопотами, постарайтесь избегать серьезных физических нагрузок: есть риск получить травму, которая на какое-то время выбьет вас из привычной колеи. 

Козерог 

Постарайтесь преодолеть свойственную вам прижимистость и просто так – без всякого на то повода, а просто по доброте душевной сделать подарки близким людям: даже небольшой сувенир очень их обрадует. 

Водолей 

Секрет успеха в этот день – постоянное чередование труда и отдыха: так вы сможете сделать даже больше, чем изначально планировали, и при этом окончательно не выбиться из сил. 

Рыбы 

Несмотря на разгар трудовой недели, звезды настоятельно рекомендуют вам сделать перерыв в работе, посвятив если не весь день, то хотя бы его часть, полноценному отдыху – лучше всего на природе. 

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