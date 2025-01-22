Гороскоп на 23 января для всех знаков Зодиака: день, который готовит массу испытаний для каждого

День, который, если верить лунному календарю, готовит массу испытаний для каждого из нас, поэтому важно следовать рекомендациям астрологов.

Самое главное – никому не желать и, уж тем более, не причинять зла, поскольку сила бумеранга будет особенно сильна – встреча с ним ничего хорошего не несет. Раздражительность, которую мы будем испытывать с самого утра, может привести к не самым благородном поступкам, поэтому все, что так или иначе связано с общением – например, деловые переговоры, нужно перенеси на вторую половину дня.

Овен

Разговор с близким человеком позитивно скажется на настроении и, как следствие, день пройдет легко и приятно, поэтому имеет смысл назначать его на самое утро, в крайнем случае – а первую половину дня.

Телец

Не стоит отказывать тому, кто обратиться к вам за помощью, даже если она будет носить материальный характер: не жадничайте, тогда очень быстро ваши доброта и щедрость будет вознаграждены по достоинству.

Близнецы

Тот факт, что события будут развиваться совсем не так, как вы того ожидаете, не значит, что они приведут к другому результату – к поставленной вами цели можно прийти разными путями.

Рак

Решая профессиональные вопросы, необходимо двигаться от простого к сложному, а не наоборот: только так удастся успеть все, что запланировали, и с чувством удовлетворения завершить рабочий день.

Лев

Обманывать нежелательно в любой день, но сегодня – особенно: причем, это касается как близких, так и малознакомых вам людей: велика вероятность, что даже ложь, кажущаяся безобидной, негативно отразиться на вас.

Дева

Важные профессиональные задачи вам сегодня не по плечу, поэтому нужно, не теряя времени даром, сосредоточиться на менее важных проблемах, которые, тем не менее, никто кроме вас сделать не сможет.

Весы

Чрезмерная болтливость, которая будет свойственная вам сегодня, может сыграть с вами злую шутку: вы ненароком выдадите важный секрет, о котором предпочли бы умолчать, так что старайтесь меньше говорить.

Скорпион

Тем из вас, кто хочет чего-то добиться от других людей, нужно не требовать от них этой услуги и даже не просить о ней, а проявить по отношению к нему массу внимания и доброжелательности – он сам все сделает.

Стрелец

Излишняя болтливость еще никого не доводила до добра – вам стоит сегодня помнить об этой нехитрой истине: поменьше говорите, если, конечно, не хотите, незаслуженно обидеть всех, кто находится вокруг.

Козерог

Для представителей вашего – скуповатого – знака сегодня не только важно, но и выгодно будет проявить щедрость по отношению к другим людям: чем больше вы поможете нуждающимся, тем лучше для вас самих.

Водолей

Профессиональная деятельность вряд ли принесет сегодня ожидаемый результат, поэтому не стоит тратить на нее время и силы – лучше позволить себе немного отдохнуть, это вам не так часто удается.

Рыбы

Нежелательно тормозить на пути к важной профессиональной цели: вам может показаться, конца ему не видно, а на самом деле осталось сделать всего несколько шагов, правда, они потребуют усилий.

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