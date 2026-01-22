Гороскоп на 23 января для всех знаков Зодиака: день, который принесет невероятный прилив энергии

Зимняя дорога на закате / © Credits

Согласитесь, будет обидно потратить ее впустую — на решение вопросов, которые вполне можно отложить, а то и вовсе вычеркнуть из списка запланированных ранее дел.

Отыскав точку приложения своих сил, мы — совершенно неожиданно для себя — можем почувствовать, что удача прежде всего, профессиональная и финансовая — сама идет в руки.

Овен

Добрые дела, сделанные сегодня, очень быстро вернуться в значительно большем объеме, поэтому важно помочь всем, кто об этом попросит, тем более что любая благотворительность в это время окажется вполне по силам.

Телец

Важно избегать поспешных обещаний, которые по объективным причинам трудно — или невозможно — будет выполнить: честно признавшись в этом, можно будет сохранить репутацию честного и надежного человека.

Близнецы

Склонить других к своей точке зрения можно будет, используя невиданное убедительность и красноречие, которым обеспечат вас звезды — не пользуйтесь неожиданным даром во вред людям, с которыми общаетесь.

Рак

Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, в которых представители вашего знака оказались в данный момент, не стоит сидеть дома — поднять упавшее настроение можно будет, только находясь среди людей.

Лев

Хороший день для перехода на новую работу: можно подыскивать варианты, проходить собеседование, встречаться с будущим начальством и обсуждать направления своей деятельности, а заодно и сумму заработной платы.

Дева

Мощная энергетика этого дня позволит за короткое время достичь любой — даже самой сложной и амбициозной — профессиональной цели, главное, максимально точно ее определить, иначе время и силы уйдут впустую.

Весы

Хорошее время для начала новых дел в любых отраслях жизни, включая домашние хлопоты: так, именно сейчас можно приступать к долгожданному ремонту, который ы — по самым разным причинам — долго откладывали.

Скорпион

Если заранее составить подробный план на день и четко ему следовать, можно успеть переделать такое количество дел, на которое в иное время ушла бы неделя, а то и месяц — не упустите такую возможность.

Стрелец

В этот день особенно успешными обещают быть переговоры на самых разных уровнях — начиная с рабочих планерок и совещаний на работе и заканчивая выяснением отношений с любимым человеком.

Козерог

Слова в этот день будут иметь материальную силу, поэтому, прежде чем что-то произнести вслух — неважно, хорошее или плохое, необходимо несколько раз подумать о последствиях и только потом — говорить.

Водолей

Не только говорить, но и думать в этот день можно только о хорошем — плохие мысли, слова и намерения прежде всего ударят по тому человеку, от которого они будут исходить, так что лучше не рисковать.

Рыбы

Хорошее время для того, чтобы вспомнить о таланте, подаренном представителям вашего знака родителями и природой — сегодня он придется весьма кстати, поскольку поможет решить очень важный для вас вопрос.

