Гороскоп на 23 января для всех знаков Зодиака: день мощного всплеска энергии

День мощного всплеска лунной энергии, которая может иметь как позитивную, так и негативную направленность.

Многое будет зависеть от того, сможет ли человек взять над ней верх и использовать для решения важных задач, или она окажется сильнее и потащит его за собой, заставляя совершать поступки, в которых он впоследствии будет раскаиваться. В любом случае необходимо избегать злости, раздражения, агрессивности – в общем, отрицательных эмоций любого рода: они негативно скажутся на своем "авторе", а не на тех, против кого будут направлены.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 января для Овнов

Почувствовав слабость, не торопитесь пить таблетки и обращаться к врачу: скорее всего, речь идет об элементарной усталости – отдохните как следует, тогда уже завтра от недомогания не останется и следа.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 января для Тельцов

Постарайтесь воздержаться от резких высказываний в адрес кого-то из окружающих вас людей, даже если вам покажется, что они их заслужили: конфликт, вспыхнувший в результате, будет иметь серьезные последствия.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 января для Близнецов

Энергию, которая в этот день будет буквально распирать вас изнутри, заставляя действовать активнее, чем обычно, необходимо направить в мирное русло – например, на выполнение своих рабочих обязанностей.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 января для Раков

Не загоняйте обиду, которую могут вам сегодня нанести, вглубь – таким образом вы превратите ее в мину замедленного действия. Лучше сразу сказать нетактичному собеседнику, что он не прав.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 января для Львов

Раздражение, которое вы с самого утра будете испытывать по любому поводу, а иногда и совершенно без повода, может рассорить вас даже с близкими друзьями, поэтому звезды призывают вас сдерживать эмоции.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 января для Дев

Если у вас не будет возможности провести день в уединении, постарайтесь хотя бы ограничить общение с окружающими вас людьми: повышенная конфликтность не лучшим образом скажется на отношениях.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 января для Весов

Сегодня звезды призывают вас поменьше думать о других и побольше – о себе: вспомнив, когда вы в последний раз уделяли себе внимание, вы будете очень удивлены – окажется, что это было очень давно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 января для Скорпионов

Проведите день с теми, кто раздражает вас меньше всего – например, со своими детьми и домашними животными: так вам удастся сохранить ментальное здоровье, которое сегодня может находиться под угрозой.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 января для Стрельцов

Самое главное для вас сегодня – темп: начав день энергично и активно, постарайтесь не потерять его в течение дня, так вы не только успеете сделать все, что запланировали, но и сохраните душевное спокойствие.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 января для Козерогов

Рабочие вопросы, которые вы намерены решить в течение дня, желательно заранее объединить в один общий план, придерживаясь которого вы не будете ни на что отвлекаться и все сделаете в срок.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 января для Водолеев

Наиболее важные дела – как профессионального, так и личного свойства – лучше приурочить ко второй половине дня, в это время энергии будут более благоприятными – и для работы, и для отношений с близким человеком.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 января для Рыб

Не лучший день для общения с начальством, особенно если вы собираетесь обсудить с ним творческие или финансовые вопросы: вряд ли вам сегодня удастся найти общий язык.

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