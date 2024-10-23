Гороскоп на 24-25 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нас ждут испытания

Из-за повсеместных предательств рушатся любые – даже самые прочные и крепкие – отношения и семьи, причем, исправить ситуацию, «перемотав кинопленку» назад, как правило, бывает невозможно. Причиной такого – аморального – поведения являются низменные инстинкты, которым будут подвержены даже самые духовные и нравственные люди, поэтому очень важно их сдерживать. Проявить силу воли нужно и в отношении раздражительности – а в некоторых случаях и агрессии – этих дней, они тоже не самым лучшим образом скажутся на отношениях с окружающими.

Овен

Не стоит ставить перед собой глобальные профессиональные задачи – достичь цели все равно не удастся, так что желательно сосредоточиться на мелких – желательно бытовых – делах, до которых обычно не доходят руки.

Телец

Не стоит выяснять отношения с близким человеком: мирный, казалось бы, разговор очень быстро перерастет в то, что мы называем разборками, а там и до серьезного конфликта с непредсказуемыми последствиями недалеко.

Близнецы

Нежелательно близко подпускать к себе человека, который в это время будет навязчиво пытаться с вами познакомиться – ничего хорошего общение с ним вам не принесет, так что лучше обойти его стороной.

Рак

Нельзя допускать не только плохих поступков и слов, но и недобрых мыслей: так, пожелав кому-то зла, вы довольно быстро получите его в ответ, причем, в гораздо большем объеме, что, согласитесь, очень неприятно.

Лев

Не самое лучшее время для финансовых операций – слишком велика вероятность не столько приобрести, сколько потерять, так что – в погоне за прибылью – легко можно будет получить досадный убыток.

Дева

Со слабостями, которые в эти дни будут проявляться особенно сильно, необходимо бороться, не давая им разгуляться: дав им волю, вы впоследствии пожалеете, но изменить ничего не смоете.

Весы

Как бы вам ни хотелось вмешаться в конфликт близких вам людей, делать этого не стоит: помирить их, несмотря на талант дипломата, вам все равно не удастся, а вот поссориться с обеими сторонами конфликта – вполне.

Скорпион

В любой жизненной ситуации не привлекайте к решению важных – так профессиональных, так и личных – вопросов окружающих: чужие советы вам не помогут, так что рассчитывайте только на себя.

Стрелец

Люди – как близкие, так и незнакомые, которые в эти дни находиться рядом с вами, могут безумно вас раздражать: не стоит чересчур эмоционально реагировать на их слова и действия, иначе конфликта не избежать.

Козерог

Очень важно максимально осторожно относиться к тому, что вы будете говорить: неосторожные слова могут впоследствии дорого вам обойтись – в эти дни легко обидеть человека, от которого многое будет зависеть в работе.

Водолей

Усталость, которую вы можете ощутить в эти дни, связана не только с большим объемом работы, которой вы нагрузили себя в последнее время, но и со снижением иммунитета – постарайтесь найти способы его повысить.

Рыбы

Откровенничать с малознакомыми людьми нежелательно и в любое время, но в эти дни нельзя разговаривать по душам даже с близкими – нет гарантии, что, обидевшись на вас за что-то, они не обратят свои знания против вас.

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