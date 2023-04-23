Гороскоп на 24 апреля для всех знаков Зодиака: день кардинальных перемен

День кардинальных профессиональных – и жизненных – перемен, которые непременно должны быть хорошо подготовлены.

Важно продумать не только первостепенные действия, но и их возможные последствия, тогда за успех любого предприятия можно будет ручаться. Любые намерения в это время переходят в осязаемую – материальную – форму, поэтому важно, чтобы они были добрыми и нацеленными на созидание. Нельзя изменять своим принципам – впоследствии об этом придется пожалеть, так что имеет смысл держаться за них изо всех сил.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 апреля для Овнов

Не стоит допускать сомнений в правильности своих действий, в противном случае даже самое мелкое и незначительное дело окажется вам не под силу – верьте в себя, и тогда все у вас сегодня получится.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 апреля для Тельцов

Несмотря на понедельник, работой сегодня звезды рекомендуют заниматься без особого энтузиазма – толку от нее все равно не будет, поэтому нужно выполнять только те обязанности, без которых никак нельзя обойтись.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 апреля для Близнецов

Перед тем как принять важное профессиональное – или жизненное – решение, необходимо посоветоваться с человеком, которому вы целиком и полностью доверяете: в таком случае вы точно не ошибетесь.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 апреля для Раков

День неблагоприятен для того, чтобы брать – или давать – деньги в долг: как в первом, так и во втором случае возникнет проблема с их возвращением, поэтому и вам – и кредиторам – лучше обойтись своими ресурсами.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 апреля для Львов

За все решения, которые вы примете сегодня, как в случае удачи, так и в случае провала, отвечать придется только вам – найти виноватых не надейтесь, поэтому стоит продумать каждый свой шаг.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 апреля для Дев

Можно – и нужно – мириться с людьми, с которыми вы расстались исключительно по вашей вине: сегодня они будут настроены благодушно и охотно отпустят вам ваши грехи.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 апреля для Весов

Ответ на важный вопрос, который вы тщетно пытаетесь найти в последнее время, придет из самого неожиданного источника: скорее всего, это произойдет во сне, поэтому важно обратить на него внимание.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 апреля для Скорпионов

Тем из вас, кто работает в офисе, необходимо заниматься исключительно своими непосредственными обязанностями, не отвлекаясь на перекуры и – особенно! – обсуждение слухов и сплетен.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 апреля для Стрельцов

Будьте готовы к тому, что вам придется принимать решение и действовать максимально быстро, в противном случае вы упустите важный шанс, который помог бы вам значительно продвинуться в работе.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 апреля для Козерогов

Вам может показаться, что запасов энергии хватит на все дела, которые вы запланировали, но это кажущееся впечатление: силы надо экономить и в связи с этим брать в работу только самые важные проекты.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 апреля для Водолеев

Успех прежде всего ждет тех из вас, кто составит подробный профессиональный план и будет придерживаться каждого его пункта, хаотические действия не увенчаются ожидаемым успехом.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 апреля для Рыб

Те, кто давно подумывает о смене рода деятельности, но не знает, чем именно заняться, сегодня могут получить ответ на свой внутренний вопрос – главное, не пропустить подсказку Вселенной.

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